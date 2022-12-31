عائلة نبيلة من يهود العراق تخسر دعوى قضائية في إسرائيل

رجلان من عائلة ساسون التي لقّبت بـ "روتشيلد الشرق" تطلب من المحكمة العليا الإسرائيلية، استعادة مواد عائلية مُؤرشفة بالمكتبة الوطنية العامة

رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا مقدّما من أحفاد عائلة ساسون العراقية اليهودية، لاستعادة مجموعة ذكريات لعائلتهم، من المكتبة الوطنية. وساسون هي عائلة أرستقراطية ونبيلة من أصل بغدادي، امتدت شبكاتها التجارية والمالية، في جميع أنحاء الإمبراطورية البريطانية، خصوصا الهند والشرق الأقصى. حتى أنها لُقّبت بـ "روتشيلد الشرق"، بفضل ثروتها الهائلة، وانتشارها الجغرافي الواسع، ونشاطها الخيري.

ووثّق أفراد الأسرة أصولهم وتجاربهم على مر السنين، واحتفظوا بمذكّرات وكتب وشهادات ومخطوطات وصحف، وأشياء مختلفة وغير ذلك. كما تسلّط المواد الضوء، على الحياة اليهودية في أنحاء آسيا والشرق الأقصى، بداية من القرن الثامن عشر. ليختلط البُعد الأُسري والشخصي، بالبعد الوطني والديني والثقافي. حتى أضحت المجموعة ذات أهمية أرشيفية كبيرة، خصوصا ببحث التاريخ.

Olivier Fitoussi/Flash90 Israeli Supreme Court justice before a hearing at the Supreme Court in Jerusalem, March 20, 2022.

وقبل 19 عامًا، قدّمت العائلة المجموعة، إلى المكتبة الوطنية الإسرائيلية، وللجامعة العبرية في القدس، للحفاظ على سلامتها وفرزها وفهرستها. لكن قبل أربع سنوات، بدأ اثنان من أحفاد العائلة بنضال قضائي، لاستعادة مجموعة الذكريات، بادعاء أنها "عانت من الإهمال، حتى تراكم عليها الغبار في مستودع بعيد". وزعم الرجلان أنه "لم يتم إجراء فرز وفهرسة مناسبين، لمختلف عناصر المجموعة، التي ختمت بختم المكتبة الوطنية".

من جانبها، نفت المكتبة الوطنية الإسرائيلية ادعاء أحفاد عائلة ساسون بالمحكمة، وقالت:" لم يتم تأميم الملكية الخاصة لعائلة ساسون. فالمجموعة وصلت إلى المكتبة الوطنية، بعد قرار طوعي من العائلة". وأعربت المكتبة عن قلقها، من أن "قبول الالتماس، قد يؤدي إلى أضرار جسيمة للأرشيف الوطني، كما أنه سيتيح لكل الورثة، المطالبة بإعادة مواد تخص أسلافهم. ما قد يؤدي إلى انهيار حماية المواد الأرشيفية". واستند القاضي إسحق عميت في قراره، إلى "قانون المكتبة الوطنية الإسرائيلية"، معتبرا منح العائلة المواد للمحكمة، "إعارة دائمة". وأضاف:" في المنافسة بين قوانين الملكية العادية وقوانين الملكية الثقافية، فإن الغلبة ستكون للأخير".