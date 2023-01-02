سدّ بيلو مونته البرازيلي يهدّد التنوع البيولوجي للأمازون

"نرى التقدّم على أنه حماية الغابة والحيوانات والأنهر كما خلقها الله، فيما تختلف رؤية ذوي البشرة البيضاء للتقدّم بصورة كاملة"

بنظرة حزينة، يلتفت جونيور بيريرا وهو يمسك سمكة نافقة، نحو بركة صغيرة هي ما تبقّى من نهر شينغو الذي يشكّل أحد روافد الأمازون وكان يَعبُر هذا المكان قبل أن يتبدّل مساره بفعل إنشاء سدّ بيلو مونته. ويصعب على هذا الرجل المنتمي إلى السكان الأصليين المتحدر من مجموعة بوبيكوري، احتواء مشاعره التي تمتزج بين الغضب والضيق والعجز، عندما يتطرّق في حديثه إلى تأثير بيلو مونته، رابع أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في العالم، على يومياته.

أما تأثير السدّ على النظام الايكولوجي لإحدى أكثر المناطق المتنوّعة بيولوجياً في العالم، فكان مدمّراً، على ما يندّد البرازيلي البالغ 39 عاماً والذي كان يعتاش من الصيد ووجد نفسه أمام وضع صعب مع غياب نهر شينغو الذي كان يعبر منطقته في ولاية بارا الشمالية.

ويقول بيريرا متأسفاً إنّ "الصيد هو من ثقافتنا. وكنّا سابقاً نعتاش مما كان يوفّره لنا النهر (..) أما اليوم فعلينا أن تشتري الأطعمة من المدينة". ويشير بانزعاج إلى المنظر الطبيعي الخلاب الذي وجد بوفرة سابقاً، والذي بات بسبب تحويل مجرى النهر بفعل السدّ، بركاً صغيرة مليئة بالأسماك النافقة. ويقول بيريرا "لقد خسرنا نهرنا".

يبلغ طول نهر شينغو ألفي كيلومتر، فيما يشهد عدداً كبيراً من الفيضانات خلال موسم الأمطار، ما يتسبّب بحدوث ما يُسمّى بالـ"إيغوابوس"، وهي مناطق في الأمازون تصبح مغمورة بالمياه وتُعدّ ضرورية لاستمرار عدد كبير من الأنواع.

وافتُتح سدّ بيلو مونته الذي بلغت تكلفته 40 مليار ريال برازيلي (نحو 7,66 مليار دولار) عام 2016، فيما تصل قدراته الإنتاجية إلى 11,233 ميغاوات، أي ما يعادل 6,2% من كمية الكهرباء المُنتجة في البرازيل. وكان من الضروري لبناء السد الضخم أن يتم تحويل مسار النهر على مئة كيلومتر.

ويعتبر جيليارد يورونا، أحد زعماء السكان الأصليين، الذي يبدي إعجابه بشلالات جيريكوا المهيبة والمقدسة بالنسبة إلى شعبه، أنّ سد بيلو مونته يناقض رؤيته للتقدّم. ويقول "نرى التقدّم على أنه حماية الغابة والحيوانات والأنهر كما خلقها الله، فيما تختلف رؤية ذوي البشرة البيضاء للتقدّم بصورة كاملة"، مضيفاً "هم يعتقدون أن هذا المشروع مفيد، لكن في الواقع يدمّرون الطبيعة وهذا مضر للجميع ولهم كذلك".

جرى إعداد مشروع بيلو مونته في سبعينات القرن العشرين خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985)، إلا أنّ الموافقة على بدء تنفيذه مُنحت خلال عهد لولا دي سيلفا (2003-2010).

ووعد الرئيس المُنتخب لولا (77 عاماً) الذي انتخب أخيراً لولاية ثالثة تبدأ في الأول من كانون الثاني/يناير، بتنفيذ سياسة بيئية تتعارض مع تلك الخاصة بالرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي زادت إزالة الغابات في الأمازون خلال عهده بصورة كبيرة.