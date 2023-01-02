مصر تستعيد غطاء"التابوت الأخضر"عمره 2700 عام من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية الأمريكي

كشف رئيس المجلس الأعلى للآثار:"الغطاء يبلغ طوله 2.94 متر وعرضه 90 سنتيمترا، ويزن نحو 500 كيلوجرام وهو من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها"

أعلنت رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري، اليوم الاثنين، أنها بلاده تسلمت غطاء تابوت أثري عمره 2700 عام معروف باسم "التابوت الأخضر" من متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية بعد إثبات خروجه من البلاد بطريقة غير شرعية، وبحسب وزارة السياحة والآثار المصرية، ويبلغ طول غطاء التابوت مترين و94 سنتيمترا مصنوع من الخشب وملون باللون الأخضر ومزين بزخارف مذهبة وبكتابات هيروغليفية.

وكشف مصطفى وزيري، أن "غطاء التابوت الأخضر يعود للعصر المتأخر في الحضارة المصرية القديمة"، مرجحا أنه "تم العثور عليه في منطقة مصر الوسطى"، وأوضح وزيري أن "الغطاء يبلغ طوله 2.94 متر وعرضه 90 سنتيمترا، ويزن نحو 500 كيلوجرام وهو من أضخم التوابيت التي تم العثور عليها"، لافتا إلى أن "النصوص المنقوشة عليه توضح أنه كان أحد الكهنة، فيما يشير اللون الأخضر إلى أنه كان مقربا من الحاكم".

AFP رئيس المجلس الأعلى للآثار في مصر مصطفى وزيري ، ووزير السياحة والآثار أحمد عيسى ، ووزير الخارجية سامح شكري ، والقائم بالأعمال الأمريكي في مصر دانيال روبنشتاين ، ومسؤول آخر يقفون لالتقاط صورة جماعية خلال حفل تسليم. تابوت خشبي مصري قديم ، القاهرة ، مصر ، 2 يناير 2023.

وأشار مصطفى وزيري إلى أن "لصوص المقابر" هربوا غطاء التابوت للخارج دون قاعدته لصعوبة الأمر، موضحا أن قاعدة التابوت متواجدة بموقع الحفر الذي تم خلسة، بعد تهريبه من مقبرة أبو صير جنوب القاهرة ونقله إلى الولايات المتحدة في عام 2008. وشق طريقه في النهاية إلى متحف هيوستن للعلوم الطبيعية في عام 2013،

وذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك)) أن وزيري الخارجية سامح شكري والسياحة والآثار أحمد عيسى شهدا اليوم مراسم تسليم غطاء تابوت الكاهن "عنخ إن ماعت" والمعروف بـ"التابوت الأخضر".ومن المقرر أن يتم إيداع غطاء التابوت في المتحف المصري بميدان التحرير وسط العاصمة القاهرة، لفحص حالته وصيانته وترميمه.

وأكد وزير الخارجية سامح شكري التزام الدولة المصرية وتمسكها باستعادة آثارها التي خرجت بشكل غير شرعي، وقال شكري، في مؤتمر صحفي عقده مع وزير السياحة والآثار المصري، إن "القطع الأثرية تشكل جزءا أصيلا من إرثنا الحضاري الذي لا يقدر بثمن، وشهادة على حضارتنا التي ما زالت تبهر العالم كل يوم مع كل اكتشاف أثري جديد".

من جهته، أكد وزير السياحة والآثار أحمد عيسى أن "مصر تولي اهتماما كبيرا باستعادة الآثار المهربة بالخارج"، مشددا على أنه "لا تفريط في هذا الأمر"ولفت عيسى في هذا السياق إلى توقيع العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول، ومن بينها اتفاقية تعاون موقعة بين الخارجية المصرية ونظيرتها الأمريكية عام 2016 والتي تم على إثرها "استرداد العديد من القطع الأثرية المهمة ومنها التابوت الذهبي لنجم عنخ عام 2019، وما يزيد على 5 آلاف قطعة أثرية متنوعة عام 2021، وآخرها ما نحن بصدد استرداده اليوم وهو 17 قطعة أثرية متنوعة ومن بينها التابوت الأثري الهام".

AP Photo/Mohamed Salah مصطفى وزيري ، كبير المسؤولين في المجلس الأعلى للآثار ، يلقي نظرة على تابوت خشبي قديم باستخدام عدسة مكبرة خلال حفل تسليم في وزارة الخارجية في القاهرة ، مصر ، 2 يناير 2023.

وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية. الغطاء هو الآن واحد من حوالي 29000 قطعة أثرية استردتها مصر في العقد المنصرم والتي تم نقلها إلى الخارج بشكل غير قانوني.وكشفت مصر النقاب عن أكثر من 300 تابوت و 150 تمثالًا برونزيًا خلال العامين المنصرمين، يعود بعضها إلى أكثر من 3000 عام، وكانت من بين الاكتشافات المهمة التي تم التوصل إليها والتي تأمل السلطات أن تساعد في إنعاش قطاع السياحة الحيوي في البلاد، الذي تضرر بشدة بعد وباء كورونا والاضطرابات السابقة في البلاد.