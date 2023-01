المغني الإسرائيلي عومر آدم ينتقل للعيش في دبي

سافر المغني الإسرائيلي عومر آدم وشريكته ياعيل شلفياه الى مدينة دبي في الإمارات العربية حيث سينتقل للعيش هناك خلال الشهور المقبلة، جاء هذا بحسب ما نقلته عدة وسائل إعلامية إسرائيلية.

وذكر موقع "ماكو" أن المغني الإسرائيلي استأجر شقة في دبي له ولشريكته شلفياه، والتي تربطه علاقة عاطفية بها منذ ثمانية أشهر، وقررت الانضمام اليه ومن المتوقع أن يمكث في الدولة الخليجية خلال الفترة المقبلة.

وكان آدم أكد الأسبوع الماضي قراره، وذلك بعد أن أصدر أغنية "أنا" والتي تتناول كافة الأزمات التي واجهها خلال مسيرته الفنية وشملت الأسطر الآتية:"أنا لا أغادر، انا لا أهرب، أسافر للبحث عن روحي".

وذكر "ماكو" أن آدم أقام نهاية الأسبوع الماضي حفلة وداع لعائلته وأصدقائه المقربين، ونقل أحد المقربين منه "أنه لم يقرر بعد إلى متى ستستمر فترة الراحة، لكن أكثر ما يثير إهتمامه حاليا هو أعماله وشريكته ياعيل، نحن بالفعل بتنا نشتاق له".