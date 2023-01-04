كوكب الشرق أم كلثوم ضمن قائمة أعظم 200 مغني ومغنية في التاريخ

في حديثها عن أم كلثوم قالت المجلة إن "كوكب الشرق ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب ولعقود من الزمان مثّلت روح العالم العربي"

حلّت كوكب الشرق أم كلثوم ضمن قائمة مجلة rollingstone الأمريكية لأعظم 200 مغني ومغنية في التاريخ، وجاءت أم كلثوم (1898- 1975) في المرتبة الرقم 61 لتكون المطربة المصرية والعربية الوحيدة في القائمة.

وفي حديثها عن أم كلثوم قالت المجلة إن "كوكب الشرق ليس لها نظير حقيقي بين المطربين في الغرب ولعقود من الزمان مثّلت روح العالم العربي"، وأشارت إلى أن رحيلها في عام 1975 جلب الملايين إلى شوارع العاصمة المصرية القاهرة حزناً عليها، وامتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من ذلك فقد وصفها المطرب بوب ديلان بـ"العظيمة".

ونشرت مجلة rollingstone الأمريكية تقريراً لأعظم 200 مغنى ومغنية في التاريخ وضمت مطربين من عصور مختلفة، حيث تصدرت القائمة أريثا لويز فرانكلين وهي مغنية وكاتبة أغان وعازفة بيانو أمريكية لُقِّبت بـ"ملكة الروح".

كما ضمت القائمة النجوم ريهانا وليدي جاجا وبيونسيه وويتني هيوستن وفريدي ميركوري وألفيس بريسلي وفرانك سيناترا وإلتون جون وبوب مارلى ومايكل جاكسون وأديل.

وذكرت المجلة أن هذه قائمة لـ"أعظم المطربين وليست أعظم الأصوات"، مضيفة: "أكثر ما يهمنا هو الأصالة والتأثير وعمق كتالوج الفنان واتساع تراثه الموسيقى".

وجرى اختيار نجوم القائمة من قبل نقاد الموسيقى بناء على الأصالة والتأثير وعمق الأعمال المقدمة ومدى التنوع الموسيقي.