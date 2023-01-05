الحكم على الممثلة المصرية منة شلبي بالحبس في قضية مخدرات

الحكم على الفنانة منة شلبي بالسجن

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الخميس (الخامس من كانون الثاني/يناير 2023) بحبس الممثلة منة شلبي عاما مع إيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه (نحو 370 دولارا) لإدانتها بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى منة في كانون الأول/ديسمبر تهمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحالتها للمحاكمة بناء على تقرير المعمل الكيماوي عن المواد المضبوطة معها بمطار القاهرة وشهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة.

ونفت المتهمة ما نسب إليها وأُطلق سراحها بكفالة مالية على ذمة القضية لحين موعد المحاكمة لكنها لم تحضر الجلسة اليوم وحضر عنها محاميها.

تعود الواقعة لشهر تشرين الثاني/نوفمبر حين كانت الممثلة الحائزة على (جائزة فاتن حمامة للتميز) من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عائدة من الخارج وأوقفتها سلطات الجمارك للاشتباه في "كثافات عضوية" داخل حقائبها تبين لاحقا إنها تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

وأثارت قضية الممثلة الشابة جدلا على منصات التواصل الاجتماعي بين مدافع عنها ومعارض لها، ما دعا نقابة المهن التمثيلية في مصر إلى اصدار بيان تطالب فيه الجميع بـ"احترام خصوصية أعضائها وعدم الخوض في اعراضهم". كذلك تضامن مع شلبي العديد من الفنانين المصريين والعرب.