المغرب: مدينة ورززات ستحتضن تصوير الجزء الثاني من فيلم "غلاديايتر" خلال شهر مايو الوشيك

حصد أزيد من 400 مليون دولار في شباك التذاكر عبر العالم، كما حصل على خمس جوائز أوسكار بعد نجاحه الكبير سنة 2000، وتوج الفيلم بـ48 جائزة عالمية

أفادت وسائل إعلام بريطانية، أن مدينة ورززات ستحتضن تصوير الجزء الثاني من فيلم "غلاديايتر" (Gladiator) الشهير، خلال شهر مايو/أيار الوشيك، وذلك بعد مرور أكثر من 20 سنة على تصوير الجزء الأول من الفيلم، ويأمل فريق العمل أن يكون العمل السينمائي جاهزا للعرض سنة 2024، وكان قد حصد أزيد من 400 مليون دولار في شباك التذاكر عبر العالم، كما حصل على خمس جوائز أوسكار بعد نجاحه الكبير سنة 2000، وتوج الفيلم بـ48 جائزة عالمية.

وسيشهد الفيلم الذي حاز الجزء الأول منه على خمس جوائز أوسكار، العديد من التغييرات، في الأحداث والشخصيات المشاركة، ولا تزال تفاصيل سيناريو الفيلم غير معروفة، وتشير بعض المصادر إلى أن الجزء الجديد قد يدور حول قصة لوسيوس، ابن شقيق كومودوس.

وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن منتجي العمل قاموا، مؤخرا، بزيارة لموقع التصوير من أجل الوقوف على التفاصيل والتفاوض مع إحدى شركات الإنتاج، وكشفت التقارير ذاتها أن الممثل النيوزلندي الشهير راسل كرو يستعد للحلول بالمغرب في الشهور القليلة المقبلة من أجل الشروع في تصوير مشاهده بمجموعة من مناطق هوليوود المغرب ورزازات؛ وذلك بعد مطالب عديدة من عشاق العمل بالعودة بموسم آخر.

وأبرزت المصادر ذاتها أن ريدلي سكوت، مخرج فيلم “Gladiator”، قد أعلن عن اكتمال كتابة سيناريو الجزء الثاني، بعد ثلاث سنوات من العمل عليه من طرف السيناريست بيتر كريج.وأشار المخرج البريطاني إلى أن الشريط سيشهد مجموعة من التغييرات، سواء على مستوى الأحداث أو الشخصيات التي تجسد أدوارا مهمة وثانوية.