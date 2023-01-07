المغرب : الموسيقى الأندلسية تجمع مسلمين ويهود في حفل بألوان الهوية المغربية والسلام بين الأديان

وتابع البلاغ، أن "أمسيتها الافتتاحية لهذه السنة للموسيقى الأندلسية ستكون في حلة تجمع مسلمين ويهود محتفلين بثقافة التعايش والسلام بين الأديان"

من المرتقب أن تستقبل مدينة الدار البيضاء المغربية، في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، حفلا موسيقيا تحت شعار: "التعددية في خدمة الثقافة المغربية"، المنظم من طرف الجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية.

وأكدت الجمعية في بلاغ لها، أن "هذا الحفل يأتي التزاما منها بتعزيز الحوار بين الثقافات والأديان والحضارات المختلفة"، وأضافت "أنه من خلال هذا الحفل ستفتتح الجمعية جدول الأنشطة السنوية برسم سنة 2023، وذلك استمرارا لأنشطتها الفنية والثقافية التي تساهم في تعزيز ثراء التراث الموسيقي المغربي".

وتابع البلاغ، أن "أمسيتها الافتتاحية لهذه السنة للموسيقى الأندلسية ستكون في حلة تجمع مسلمين ويهود محتفلين بثقافة التعايش والسلام بين الأديان في عرض يمثل النموذج المغربي الفريد من نوعه".

وبحسب البلاغ فإن الرئيسة المؤسسة للجمعية المغربية للموسيقى الأندلسية، فاطمة مبشور، أكدت أن "الموسيقى الأندلسية تجسد، من خلال جذورها الثقافية والعرقية ذات الأصول المتعددة ، تراث ا حضاري ا يتيح غناها وتعددها إحياء جسور التعايش بين الشعوب والأديان".

وأشار البلاغ ذاته، إلى أن "هذا الحفل الموسيقي الذي سينظم على الساعة الثامنة والنصف مساء - بالتوقيت المغربي -، سيحييه جوق فاس للموسيقى الأندلسية تحت رئاسة الأستاذ محمد ابريول مصحوبا بالفنانين المغنيين: مور كارباسي، نبيلة معان، جاكوب طورجمان Coco Diam's و أحمد مربوح.