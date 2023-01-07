الأمير المنفي في مقابلة مع شبكة البث الأمريكية CBS: "كنت عنصريًا قبل أن أقابل ميغان ماركل

أثار كتاب الأمير هاري الجديد، الذي من المتوقع أن يُنشر الأسبوع المقبل، ضجة في العالم، عندما كشفت مقتطفات منه عن جدال تصاعد إلى مواجهة جسدية بين هاري وشقيقه الأكبر الأمير وليام. الآن، اعترف الأمير المنفي في مقابلة مع شبكة البث الأمريكية CBS: "كنت عنصريًا قبل أن أقابل ميغان ماركل". كما قال إنه كان "ساذجًا" بشأن تأثير عرق ميغان على التغطية الإعلامية لعلاقتهما.

في مقابلة قبل إصدار الكتاب، قال هاري: "لقد كنت بريئًا تمامًا. لم يكن لدي أي فكرة أن الصحافة البريطانية كانت عنصرية للغاية. بحق الجحيم، ربما كنت عنصريًا قبل العلاقة مع ميغان". سأل المحاور: "هل تعتقد أنك كنت عنصريًا قبل العلاقة مع ميغان؟" ، فأجاب هاري: "لا أعرف. لنضع الأمر على هذا النحو، ولكنني لم أر بعد ذلك ما أراه الآن."

رفضت العائلة المالكة التعليق، لكن المزاعم ما زالت تثير مرة أخرى قضية شديدة الحساسية للعنصرية في المؤسسة الملكية البريطانية. من بين الادعاءات الواردة في كتاب هاري، يقول أيضًا إنه عندما كان يكبر سمع "الكثير من الناس" من حوله يعبرون عن أنفسهم بطريقة عنصرية، لكنه لم يكن يعرف حينها أنها كانت عنصرية.

وكان هاري قد كتب في مذكّراته بعنوان "Spare" المزمع صدورها الثلاثاء الوشيك "العدد هو 25. وهو ليس عددا يجلب لي الرضى لكنه لا يحرجني أيضا"، انه أدّى مهمّتين في أفغانستان ضدّ حركة طالبان، الأولى كموجّه للطائرات قبل ضرباتها الجوية في 2007 و2008 والثانية كقائد مروحية هجومية في 2012 و2013.وقد برّر أفعاله باستذكار هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وذكريات من لقاءات مع عائلات ضحايا.

وعليه انتقد مسؤول رفيع المستوى في حركة طالبان دوق ساسكس، اليوم الجمعة، بعدما كشف الأخير أنه قتل 25 شخصا خلال مهامه العسكرية في أفغانستان معتبرا أن الأمر كان أشبه بإزالة "قطع شطرنج" عن اللوح، جاء ذلك في مذكّراته المرتقب صدورها الأسبوع الوشيك، وفق ما أفادت وسائل إعلام بريطانية.