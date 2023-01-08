قصر اليهود في وادي الأردن: شهدت مولد الثالوث الأقدس وأصبحت محج مسيحيي العالم

من أكثر الهياكل إثارة للإعجاب الكنيسة الإثيوبية، على الرغم من أنها مهجورة ومدمرة، إذ تضم قاعتها الرئيسية لمحات عن حياة الرهبان الذين عاشوا هناك حتى الأمس

على طول الحدود بين الضفة الغربية والأردن، على بعد حجر من مدينة أريحا التاريخية، تقع عين الناظر على ما يشبه المباني المهجورة في وسط الصحراء، وكأنه مشهد من فيلم غربي. لكن في الواقع، فإن الهياكل هي بقايا الكنائس التي كانت تقع في أحد أكثر الأماكن قداسة بالنسبة للمسيحيين - قصر اليهود في وادي الأردن.

قامت i24NEWS بجولة في الكنائس كجزء من "أسبوع التراث"، وهو حدث خاص أقامته سلطة الطبيعة والمتنزهات الإسرائيلية حيث أتيحت الفرصة للسائحين لزيارة مواقع تراثية مختلفة في إسرائيل.

في شهر كانون الثاني/ يناير من كل عام، يتوافد الآلاف من الحجاج المسيحيين إلى هناك لأداء خدمة عيد الغطاس السنوية - بمناسبة معمودية يسوع على يد يوحنا المعمدان. إنها طقوس مهمة تجمع تيارات مختلفة من المسيحية، من الكنيسة الرومانية الكاثوليكية إلى الكنيسة الأرثوذكسية الإثيوبية.

يعود تاريخ الكنائس إلى العصر البيزنطي. في ثلاثينيات القرن الماضي، تم بناء بعض الكنائس الحديثة هناك، بما في ذلك كنيسة أرثوذكسية رومانية صغيرة، مع لوحات جدارية جميلة على جدرانها.

"يمكننا أن نرى في الداخل آثار جدار كان يسد سقفا مقوسا، الجدار المستدير". قال المرشد السياحي تسفي فيش لـ i24NEWS: "هذا الجدار هو الحاجز الأيقوني. يمكننا أن نرى العديد من الصور الورادة في الكتاب المقدس هنا، مثل مشهد جنة عدن".

من أكثر الهياكل إثارة للإعجاب الكنيسة الإثيوبية، على الرغم من أنها مهجورة ومدمرة، إذ تضم قاعتها الرئسية لمحات عن حياة الرهبان الذين عاشوا هناك حتى أواسط القرن العشرين. لا يزال بإمكان المرء أن يلمح أدلة على الحياة التي كانت موجودة قبل عدة عقود - مثل الزجاجات القديمة وعلب الزيت.

كما يجدر التوقف عند القاعة الرئيسية أيضًا، حيث يرتفع سقف الكنيسة، تزينه الصورة الوحيدة المتبقية هي وصف لمعمودية يسوع، والتي تُظهر مشهد المعمودية حيث وُلد الثالوث المقدس وفقًا للإيمان المسيحي.

AP Photo/Oded Balilty سيدة تعمد نفسها في مياه الأردن

بعد حرب عام 1967، بات الموقع أرض حرام غطته الألغام المزروعة، لإبعاد محاولات التسلل من الأردن إلى إسرائيل. وتم التخلي عن الكنائس التي تناثرت تحت زخ الرصاص. في عام 1994، توصلت إسرائيل والأردن إلى اتفاقية سلام، وظل المكان منطقة عسكرية مغلقة حتى أجرت إسرائيل مؤخرًا عملية خاصة لإزالة الألغام.

قامت إسرائيل بإزالة معظم الألغام وفتحت المنطقة للسياح والحجاج، والكنيسة الوحيدة النشطة هناك هي كنيسة الروم الأرثوذكس. وقال عنها تسفي: "أعيد بناء هذه الكنيسة في زمن جائحة فيروس كورونا وهي مصممة على شكل قلعة، والسبب في ذلك هو أنهم يريدون حماية أنفسهم من السرقات والمتطفلين".