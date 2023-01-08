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ثلاثة نساء إسرائيليات في قائمة أجمل 100 وجه في العالم

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تحضر ياسمين توكيس حفل Baby2Baby Gala لعام 2022 الذي قدمه بول ميتشل في مركز باسيفيك ديزاين في 12 نوفمبر 2022 في ويست هوليود
Rodin Eckenroth / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPتحضر ياسمين توكيس حفل Baby2Baby Gala لعام 2022 الذي قدمه بول ميتشل في مركز باسيفيك ديزاين في 12 نوفمبر 2022 في ويست هوليود

تم إختيار عارضة الأزياء فيكتوريا سيكريت جاسمين توكيس، البالغة من العمر 31 عامًا والتي احتلت المرتبة الأولى

أعلن الناقد السينمائي، تي سي كاندلر، مؤسس القائمة السنوية لأجمل 100 وجه للنساء والرجال، في عام 2022، والتي ضمت ما لا يقل عن ثلاث شخصيات إسرائيلية: الممثلة غال غادوت (المرتبة 12)، وعارضة الأزياء إيدن باينز (المرتبة 71) وياعيل شلبيا (المرتبة 7).

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وتم إختيار عارضة أزياء فيكتوريا سيكريت، جاسمين توكيس، البالغة من العمر 31 عامًا والتي احتلت المرتبة الأولى، كـ "أجمل وجه في عام 2022" من قبل تي سي كاندلر ولجنة من النقاد المستقلين. 

Evan Agostini / Invision via AP 2020 ©
Evan Agostini / Invision via AP 2020 ©نجمة هوليوود الاسرائيلية جال جدوت

ويقوم أعضاء اللجنة بتقييم آلاف الاقتراحات المقدمة لتحديد ترتيبهم، وبعد ذلك يقومون بتجميع قائمة تمثيلية للجمال العالمي." ويقول تي سي كاندلر في هذا الإطار: إن "الكمال الجمالي هو أحد المعايير فقط، حيث أن الأناقة، والأصالة، والجرأة، والعاطفة، والتوازن، والفرح، والأمل ... كل هذا يتجسد أيضًا في وجه جميل".

وأضاف تي سي كاندلر: "من بين حوالي 160.000 نحتفظ بـ 100 وجه فقط من المشاهير (أي ما يعادل أقل من 0.001٪). إنها مهمة غير مرغوب فيها، لأنه لن يوافق أحد على الإطلاق مع جميع الخيارات".

يمكنكم اكتشاف الترتيب بالكامل 

JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP
JESSE GRANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFPلوس أنجلوس ، كاليفورنيا - 23 مارس / آذار: حضرت يائيل شيلبيا غرفة Pinkberry الخضراء خلف الكواليس في Nickelodeon's 2019 Kids 'Choice في 23 مارس 2019 في لوس أنجلوس ، كاليفورنيا.

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