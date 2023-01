السعودية: هيئة التراث تعلن عن تسجيل 41 موقعا تراثيا عمرانيا جديدا بمحافظة الطائف

في إطار جهودها الحثيثة لاكتشاف المواقع التراثية والتاريخية بالممللكة العربية السعودية وتوثيقها وتسجيلها وحفظها وصونها، أعلنت هيئة التراث في السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 41 موقعا تراثيا عمرانيا جديدا بمحافظة الطائف في السجل الوطني للتراث العمراني، لتضاف إلى المواقع التراثية والتاريخية التي سجلتها الهيئة منذ تأسيسها.

وتوزعت هذه المواقع في محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، وهي عبارة عن قصور وبيوت تراثية، إلى جانب القُرى والقلاع والمتاحف والأبراج والمساجد والأسواق والمدارس التاريخية، ومن أبرزها قصر الملك عبد العزيز، في المويه، ومسجد سليمان (عليه السلام)، ومسجد عبد الله بن عباس، ووسط مدينة الطائف التاريخي، وسوق عكاظ، بحسب ما أورده موقع صحيفة "الشرق الأوسط" الإخباري السعودي.

ويأتي تسجيل هيئة التراث لهذه المواقع الأثرية المكتشفة في محافظة الطائف، بالسجل الوطني للتراث العمراني استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة الثامنة من نظام الآثار والتراث العمراني، التي تنص على أن "تعد الهيئة قوائم التسجيل لمواقع التراث الثقافي"

ومن جهته أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، أن "الهيئة ماضية بخطواتٍ متواصلة نحو اكتشاف وتوثيق المواقع التاريخية والتراثية في جميع مناطق المملكة، وتسجيلها في السجل الوطني للتراث العمراني، وأرشفتها ورقمنتها، واحتوائها بعد ذلك في سجل رقمي متطور يخدم التراث الوطني للمملكة"ودعا المواطنين والمهتمين بالتراث والتاريخ إلى "الإبلاغ عن المواقع عبر ’خدمة التراث العمراني’ من خلال منصة خدمة العملاء التابعة لوزارة الثقافة، أو حسابات الهيئة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فروع الهيئة بمختلف مدن المملكة، مشدداً على أن المواطن شريك أساسي في المحافظة على التراث الوطني ورعايته".