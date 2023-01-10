إسرائيل: وزير الثقافة ينوي سحب الدعم الحكومي عن فيلم إسرائيلي يوثق اعتقال القاصرين في الضفة الغربية

عقب مخرج الفيلم: "يجب أن تفخر إسرائيل بأنها تسمح بحرية التعبير، وأنها لا تزال تسمح بانتقاد الأعمال التي تقوم بها. لا نحتاج إلى إخفائها بل مواجهة الواقع.

أمر وزير الثقافة الإسرائيلي ميكي زوهار مكتبه بتدارس إمكانية رفض تمويل فيلم "بواقع ولدين في اليوم" للمخرج دافيد فاكسمان، الذي يوثق اعتقال قاصرين في الضفة الغربية، من المقرر عرضه مساء اليوم (الثلاثاء) في قاعة سنماتك هرتسليا، وفق النشر في واللا.

وبحسب زوهار، فإن الفيلم "يصور جنود الجيش الإسرائيلي على أنهم أولئك الذين يؤذون الأطفال، بينما يتم تقديم الإرهابيين كضحايا لجريمة". هذا على الرغم من حقيقة أن الوزير زوهار اعترف بأنه لم يشاهد الفيلم على الإطلاق.

وبحسب التقرير فإن الوزير زوهار اتفق مع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش على رفض ميزانيات هذا النوع من الأفلام بأثر رجعي، وفقًا للقانون. علمًا أنه ساهم في تمويل الفيلم "الصندوق الجديد للسينما والتلفزيون" واليانصيب.

وأضاف زوهار "أكرر وأعلن أن وزارة الثقافة والرياضة تحت قيادتي لن تمول أعمال من شأنها الإضرار بالسمعة الطيبة لدولة إسرائيل في البلاد والعالم". وتابع" لن أسمح في عهدي لصندوق السينما (الحكومي) أن يستخدم أموال دافعي الضرائب لنشر الأكاذيب ضد جنود الجيش الإسرائيلي والدولة".

وعقب فاكسمان مخرج الفيلم على الأمر بقوله: "يجب أن تفخر إسرائيل بأنها تسمح بحرية التعبير، وأنها لا تزال تسمح بانتقاد الأعمال التي تقوم بها. لا نحتاج إلى إخفائها بل مواجهة الواقع. وحيثما يضعون الأفلام على القوائم السوداء، سيأتي الدور على الأشخاص أيضا".

يسلط الفيلم "بواقع ولدين في اليوم" الضوء على أربعة قاصرين فلسطينيين من مخيم عايدة للاجئين المحاذي لمدينة بيت لحم في الضفة الغربية. تم القبض عليهم في وقت متأخر من الليل بتهمة إلقاء الحجارة واقتيدوا إلى مركز التحقيق. تم استجوابهم لساعات تحت ضغط بدني ونفسي من قبل المحققين. وحُكم على الأربعة بالسجن لعدة أشهر في سجن عوفر العسكري. يتابع الفيلم التحقيقات مع الأطفال الأربعة ويصف من خلالها أيضًا قصة مخيم اللاجئين الذي أتوا منه، وطريقة اعتقال القاصرين في الضفة الغربية.