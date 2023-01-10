إسرائيل:مؤسسةِ "مساحة"..بين غياب الوعي والخوف من الوصم الاجتماعي

خلال 3 سنوات من بعد تأسيسها، أقام حوالي 200 شخص في "مساحة"، وتعمَلُ على احتواءِ المريضِ وتقديمِ تلكَ المساحَةِ التي يرْغَبُها من الاستماعِ له

أسس أمين سواعد، مؤسسةِ "مساحَةْ" للصحة النفسية في قريَةِ سواعدِ لِحْميرَة" شمالَ إسرائيلَ، قبل ثلاث سنوات، والذي يتبع نهجًا أنثروبولوجيًا في العلاج، حيث يقوم فريق من 6 متخصصين برعاية 10 مرضى يعيشون فيه لمدة شهر ونصف تقريبًا.

وقالت مديرة المؤسسةِ "مساحة" والتي تعمل كأخصائية اجتماعية إكلينيكية، سهير داكسا، إن "الهدف من مساحة هو أن نشبه الأماكن بالخارج: هناك مساحات مختلطة، وهناك مساحة للجلوس معًا، نساء ورجال، وهو مكان آمن للمجموعة ".

وأضافت سهير داكسا أن، ركن آخر من أركان "المساحة" هو اللغة: "الشخص الذي يعاني من آلام في جسده أو ألم في أسنانه أو صداع، ويذهب إلى الطبيب ، من المهم جدًا أن يتمكن المرء من التعبير عن نفسه بلغته الأم. لذلك فإن اللغة الأم مهمة للغاية بالنسبة لأي نوع من الألم، سواء كان جسديًا أو عقليًا".

وتابعت سهير داكسا، "يمكن للأشخاص الذين يبلغون من العمر 18 عامًا القدوم إلى "المساحة"، ويتم تمويل إقامتهم من خلال التأمين الصحي"، مشيرة إلى أن "حالاتهم تختلف بين الفصام، والاكتئاب الهوسي أو الصدمة وبعضها"، مؤكدة أن "سويد جاء بهذه الفكرة عندما اكتشف أن قضايا الصحة النفسية غالبًا ما يتم التغاضي عنها في هذا المجتمع: "نحن نتحدث عن مجتمعنا، المجتمع العربي ، وهو مجتمع محافظ".

أمين سواعد، هو من أتباع الأنثروبولوجيا، ودراسة جوانب الإنسان أسسها الألماني رودولف شتاينر في أوائل القرن العشرين، نشأ في قريَةِ سواعدِ لِحْميرَة - التي لم تعترف بها إسرائيل قانونيًا إلا منذ حوالي 25 عامًا - بدون كهرباء مستقرة، حيث اعتُبر منزله غير قانوني، أصبح مدرسًا في الكيبوتس الأنثروبولوجي القريب، ثم أسس مدرسته الخاصة في شفاعمرو.

وقام بدور نشط في حملة إضفاء الشرعية على القرية في التسعينيات، وقال إن "هذه التجربة دفعته إلى مواصلة النشاط ورد الجميل للمجتمع". عندما أراد تأسيس مؤسسةِ "مساحَةْ"، تخلت عائلته عن جزء من منزلهم لإنشاء المساحة.

ومن شرفة المبنى يمكن للمرء أن يرى حتى ساحل حيفا. هنا ، يجلس المرضى ويقومون بأعمال مثل حياكة السلال أو الفخار أو الرسم. يساعدهم على الهدوء والتركيز على اكتساب مهارة جديدة.

وقال مريض في مساحة "أحب صنع الكعك. لكن في المنزل ، مرت سنتان ، ولم أخبز شيئًا. لكن هنا خلال أسبوع واحد فقط، صنعت ثلاثة بالفعل، هنا هذه الطاقة الإيجابية"، وأضاف "إنه منزل به كل التعاطف والحب، أنا سعيد ".

خلال 3 سنوات من بعد تأسيسها، أقام حوالي 200 شخص في "المساحة"، وتعمَلُ على احتواءِ المريضِ وتقديمِ تلكَ المساحَةِ التي يرْغَبُها من الاستماعِ له والتفريغِ مِنْ خلالِ مُمارَسَةِ هوايَةٍ يرغَبها