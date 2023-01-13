وفاة ليزا ماري ابنة أسطورة موسيقى الروك الراحل إلفيس بريسلي

وفاة ليزا ماري ابنة الفيس بريسلي عن عمر 54 عامًا

توفيت ليزا ماري بريسلي، المغنية وكاتبة الأغاني وابنة إلفيس وبريسيلا بريسلي، عن عمر يناهز الـ 54 عامًا، وذلك بعد نقلها يوم الخميس إلى المستشفى لاحتمال إصابتها بسكتة قلبية.

وكانت والدتها بريسيلا قد نعتها بكلمات مؤثرة في بيان مساء الخميس جاء فيه بما معناه: "بقلب حزين.. أشارك هذه الأخبار المدمرة ، تركتنا ابنتي الجميلة ليزا ماري.." وتابعت "كانت أكثر امرأة عاطفية وقوية ومحبة عرفتها على الإطلاق. نطلب الخصوصية بينما نحاول التعامل مع هذه الخسارة العميقة. شكرًا لكم على الحب والصلوات. في هذا الوقت لن يكون هناك تعليق آخر."

وكان موقع "تي.إم.زد" المعني بأخبار المشاهير ذكر أن ليزا ماري نُقلت إلى المستشفى على عجل بعد إصابتها بأزمة قلبية في منزلها بضاحية كالاباساس في لوس أنجلوس.

وُلدت ليزا ماري بريسلي عام 1968 وهي مالكة قصر والدها غريسلاند في ممفيس، وهي منطقة جذب سياحي شهيرة. وكانت تبلغ من العمر 9 سنوات عندما توفي إلفيس بريسلي في غريسلاند عام 1977.

بدأت مسيرتها الموسيقية الخاصة بألبومها الأول عام 2003 بعنوان "تو هوم إت ماي كونسيرن"، أي "لمن يهمه الأمر"، وتبعته بألبوم "ناو وات"، أي "ماذا الآن" عام 2005، وكلاهما وصل إلى المراكز العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 لأكثر الألبومات مبيعا.