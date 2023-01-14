تعرف على من هما العربيتان من بين 86 مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون؟

من المتوقع أن يتم اختيار 16 متبارية من أصل 86 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.

تعرف مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، المقرر إقامتها، اليوم السبت، في الولايات المتحدة، مشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان، وهن ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

وكانت ياسمينا زيتون قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2023، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.

وأطلقت حملة لدعم ياسمينا في لبنان، والتي شارك فيها العديد من نجوم البلاد من بينهم وليد توفيق، حيث كتبت على"تويتر": "صوتوا للبنان اليوم .. صوتوا لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون للفوز بلقب ملكة جمال الكون".

https://twitter.com/i/web/status/1613162315884466182 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ومن جهتها، طلبت إليسا من متابعيها التصويت لياسمينا زيتون، وشاركت رابط التصويت في تغريدة.

https://twitter.com/i/web/status/1613102193837592576 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

ياسمينا زيتون من مواليد عام 2002، تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي من قرية كفرشوبا في جنوب لبنان. وترتاد جامعة السيدة اللويزة وتدرس تخصص الصحافة والإعلام، وتوجت بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، بعد توقف المسابقة لمدة أربع سنوات، كانت تتوج فيها كاتيا رعيدي بشكل تلقائي كونها صاحبة التتويج الأخير بالمسابقة عام 201

وفي نفس السياق، ولدت إيفلين خليفة لأب بحريني وأم روسية، وهي من مواليد عام 1998، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور"، وتوجت بلقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.

Josh Brasted / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP حفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe" السبت، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية

ومن المتوقع أن يتم اختيار 16 متبارية من أصل 86 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.