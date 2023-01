تعرف على من هما العربيتان من بين 86 مشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون؟

تعرف مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، المقرر إقامتها، اليوم السبت، في الولايات المتحدة، مشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان، وهن ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين.

وكانت ياسمينا زيتون قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2023، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.

وأطلقت حملة لدعم ياسمينا في لبنان، والتي شارك فيها العديد من نجوم البلاد من بينهم وليد توفيق، حيث كتبت على"تويتر": "صوتوا للبنان اليوم .. صوتوا لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون للفوز بلقب ملكة جمال الكون".