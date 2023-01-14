شاكيرا تهاجم زوجها السابق جيرارد بيكيه في أغنية حققت مشاهدتها أرقامًا قياسية على يوتيوب

خلال 24 ساعة، حصدت الأغنية 66 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك على حتى مساء الجمعة.

حطمت أغنية جديدة للمغنية الكولومبية، شاكيرا، الأرقام القياسية في موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وكان لافتا أن الأغنية تسخر من نجم كرة القدم الإسباني جيرار بيكيه، الذي انفصلت عنه العام الماضي. ووصفت صحيفة "الغارديان" البريطانية الأغنية بـ"الفظة". وخلال 24 ساعة، حصدت الأغنية 66 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب" وذلك على حتى مساء الجمعة.

اعتبرت شاكيرا، في أغنيتها، أن بيكيه كان كمن تخلى عن سيارة فيرارى من أجل سيارة توينجو شعبية رخصية الثمن، أو من ترك ساعة روليكس ثمينة من أجل أخرى من نوع كاسيو، الشعبية رخيصة الثمن.

ولم يرد بيكيه على شاكيرا صراحةً، لكنه اكتفى بتعليق مقتضب عبر حسابه بموقع تويتر: قائلا: "يمكن أن تكون الحياة رائعة"، وذلك في رد غير مباشر على النجمة الكولومبية التي اتهمته فى أغنيتها الأخيرة بالتخلي عن حياته الرائعة معها من أجل حياة أخرى تعيسة مع صديقته الجديدة كلارا كيا مارتي.