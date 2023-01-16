"مكان لحفظ الذاكرة": إعادة افتتاح متحف الأرمن في مدينة القدس

القدس هي موطن لمجتمع من حوالي 6000 أرمني، وكثير منهم ينحدرون من أشخاص فروا من الإبادة الجماعية. يعيش الكثير منهم في إحدى المناطق الرئيسية في البلدة القديمة

بعد مائة عام من استضافة عشرات الأطفال الذين قُتل آباؤهم في الإبادة الجماعية للأرم، أعيد افتتاح "دار للأيتام" تعود للقرن التاسع عشر في الحي الأرمني في القدس،"للمحافظة على تاريخنا وتنقله للأجيال القادمة...اليوم، نحتفل ببدء فصل جديد من الوجود الارمني في المدينة المقدسة". هكذا بدأ الأب أراكل ألجاليان، راعي الكنيسة القديس يعقوب الأرمنية في ولاية ماساتشوستس، خطابه الافتتاحي.

ويتضمن المتحف فسيفساء جميلة معروضة في وسط المبنى وتوثيق كامل للإبادة الجماعية للأرمن وكما يوجد العديد من التحف الثمينة كالمخطوطات والسيراميك وثياب الكهنة المطرزة، ويعرض متحف مارديجيان الثقافة الأرمنية بالإضافة إلى ارتباط المجتمع القديم بالمدينة المقدسة منذ قرون. "إنه نصب تذكاري لحوالي 1.5 مليون أرمني قتلوا على يد الأتراك العثمانيين خلال الحرب العالمية الأولى، فيما يعتبره العديد من العلماء أول إبادة جماعية في القرن العشرين"

وأعيد افتتاح المتحف في أواخر عام 2022 بعد مشروع تجديد استمر لأكثر من خمس سنوات. قبل ذلك، كان المبنى - الذي كان في الأصل بيت ضيافة للحجاج تم بناؤه في خمسينيات القرن التاسع عشر - بمثابة دير ، ودار للأيتام للأطفال الذين نجوا من الإبادة الجماعية، ومدرسة دينية، وفي النهاية متحف صغير ومكتبة.

القدس هي موطن لمجتمع من حوالي 6000 أرمني، وكثير منهم ينحدرون من أشخاص فروا من الإبادة الجماعية. يعيش الكثير منهم في إحدى المناطق الرئيسية في البلدة القديمة التاريخية، وهي عبارة عن مجمع مغلق في الغالب، مجاور لكاتدرائية سانت جيمس الأرمنية، والتي يعود تاريخها إلى القرن الثاني عشر. لعقود من الزمان، بقيت الفسيفساء في متحف صغير بالقرب من باب العامود في المدينة القديمة. في عام 2019 ، قامت سلطة الآثار الإسرائيلية والبطريركية الأرمنية بمهمة شاقة تتمثل في إزالة الأرضية الفسيفسائية ونقلها إلى المتحف الذي تم تجديده حديثًا.