أضاف عبد الله مقاري، أنه من "الفَتْرَةِ الكنعانيَّةِ وجدنا قرية كاملة التي استطعنا الكشف عنها والتي ابتدأت من سنة 2500-2000 قبل الميلاد"

كفر كنا او قانا الجليل، بعدَ 5 أشْهُرٍ من أعمالِ التنقيبِ والحَفْرِ في أحراشِ القريَةِ الجليليَّةِ التي شهِدَتْ المُعجِزَةَ الأولى للسَيِّدِ المسيحْ، كشَفَتْ سُلطَةُ الاثارِ الإسرائيلية النِّقابَ عن طريقِ رومانِيٍّ بطولِ 200 متْرٍ وقريَةٍ تعودُ الى الفَتْرَةِ الكنعانيَّةِ

وقال عالم اثار ومسؤول عن موقع الحفريات في كفركنا، عبد الله مقاري، في تصريح لـ I24NEWS: أن هذا الطريقِ يعتبر "من أكثر الطرق المحافظ عليها في البلاد التي تم العثور عليها حتى الآن، وتم العثور أيضا على عدة مغاور رومانية للسكن وأيضا بعض المزارع لخدمة سكان المنطقة".

وأضاف عبد الله مقاري، أنه من "الفَتْرَةِ الكنعانيَّةِ وجدنا قرية كاملة التي استطعنا الكشف عنها والتي ابتدأت من سنة 2500-2000 قبل الميلاد، والتي تعتبر مدة قصيرة في هذه الحقبة".

أكوامُ التُرابِ هذه التي تحولَّتْ إلى جبالٍ وتلالٍ معَ بَدْءِ الأعمالِ الحفريَّةِ، دَفَنَتْ تحْتَها 25 غُرفَةً من العَهْدِ الكنعانِيِّ لتَظْهَرَ مُجدَّدًا في وَضْعٍ جيِّدٍ.

ومن جهته، أكد اياد بشارات، مركز برامج لامنهجية في سلطة الاثار، أن "الحفريات كانت مثمرة جدا، وعثرنا على بقايا من الموقع التي كانت تسكنه مجموعة من الناس في تلك الفترة، التي عاشت على الزراعة ووسط الحقول الزراعية".

وأشار اياد بشارات، إلى أنه "كانت لديهم مباني مكونة من غرف، تتراوح مابين 20 و 25 غرفة".

كاميرا i24news لم تكُنْ وحدَهَا في الموقِعِ الأثَرِيِّ بل رافَقَتْ العديدَ من المُهتَمّينَ والمُهتماتِ الشيبِ والشبابِ جَمَعَتْهُمْ جولَةٌ عنوانُها شَغَفُ الحضارات

من جهتها، أعربت سامية جرايسي، وهي مربية كناوية، عن فخرها وإعتزازها بتواجدها في منقطة متواجدة لآلاف السنين، وقالت : "هذه المنطقة كان الناس يسكنون فيها، وتركوا أثارهم هنا، بالإضافة إلى أننا نتعلم من الشعوب التي سبقتنا".

وفي نفس السياق، أكدت نسرين صفوري، مديرة قسم الشبيبة للتربية اللامنهجية، أن "شبابنا والجمهور الكناوي ومجتمعنا يدركون أهمية للأرض، والكنز المدفون في الأرض"، وأردفت أن "هذا يجعلني أفتخر أكثر أنني من كفر كنا، وأن بلدي موجود من آلاف السنين، وأنه بلد عريق ومحور أساسي لعدة شعوب".

ما بينَ تعزيزِ الانتماءِ واستقطابِ الدَّوْرِ الشابِّ تسْعَى سُلْطَةُ الاثارِ لتنظيمِ جَوْلاتٍ ميدانيَّةٍ للمَواقِعِ الأثريَّةِ، محاوِلَةً بذلكَ تسليطَ الضَوْءِ على أهميَّةِ اكتشافاتِها