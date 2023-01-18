كلية الإدارة بجامعة تل أبيب من بين أفضل 100 كلية إدارة أعمال في العالم

وتعتبر كولر، كلية إدارة الأعمال الإسرائيلية الوحيدة، التي تم إدراجها ضمن 500 مؤسسة في هذا الترتيب، والمختارة من بين 13 ألف كلية إدارة أعمال في العالم.

صُنفت كلية الادارة في جامعة تل أبيب (كولر)، ضمن أفضل 100 كلية إدارة أعمال في العالم في عام 2023 من قبل مجلة "سيوورلد" الإلكترونية لقادة الأعمال.

وتعتبر كولير، كلية إدارة الأعمال الإسرائيلية الوحيدة، التي تم إدراجها ضمن 500 مؤسسة في هذا الترتيب، والمختارة من بين 13 ألف كلية إدارة أعمال في العالم.

وشملت شروط التصنيف، السمعة الأكاديمية، ومتطلبات القبول والولوج للدراسة فيها، ونسبة توظيف الخريجين، وردود فعل المجند، والتخصص، والسمعة والتأثير العالمي، والرسوم الدراسية.

وأكد عميد كلية كولير ، البروفيسور دان أميرام، أن "كلية كولير للإدارة بجامعة تل أبيب جاءت في المرتبة 99، مما يعكس هذا التصنيف الممتاز "العمل الجاد للباحثين والمعلمين والطلاب والخريجين الذين أكسبوا المدرسة سمعتها".

كما احتلت جامعة تل أبيب المرتبة السابعة في العالم والأولى خارج الولايات المتحدة في ريادة الأعمال حسب تصنيف Pitchbook 2022.