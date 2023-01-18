مدرسة فنون تقاضي جامعة أمريكية بعد طردها بسبب صور للنبي محمد

عرضت المدرّسة المساعدة صورًا جسدت النبي محمدًا خلال محاضرة عبر الإنترنت حول تاريخ الفن، وقبل أن تعرض الصور بررت قولها “لا توجد ثقافة إسلامية واحدة فقط"

قال محامو مدرسة مساعدة في كلية الفنون إيريكا لوبيز براتر، إنها رفعت دعوى قضائية على جامعة هاملاين في ولاية مينيسوتا التي فصلتها بعد أن اعترض طالب مسلم على تصوير النبي محمد في القسم، واعتبرت لوبيز نفسها ضحية للتمييز الديني والتشهير من قبل جامعة هاملاين - وهي جامعة خاصة صغيرة. ومن ثم فهي تثير الهجمات على سمعتها المهنية والشخصية، في ما أفادت وكالة أسوشيتد برس أن الجامعة اعترفت بسرعة أنها ارتكبت "زلة" وتعهدت بإجراء مناقشات عامة حول الحرية الأكاديمية في الجامعة، في ما قدمت قدّمت مديرة الجامعة اعتذارا للمسلمين بعرض صور تجسد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم.

ومن جهتها قدمت مديرة جامعة هاملاين الأمريكية في ولاية مينيسوتا اعتذارًا من قيام مدرّسة مساعدة في كلية الفنون بعرض صور تجسد النبي محمدًا -صلى الله عليه وسلم- في حادثة أثارت استياء الطلاب المسلمين، وتعود الحادثة إلى مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، حيث عرضت المدرّسة المساعدة صورًا جسدت النبي محمدًا خلال محاضرة عبر الإنترنت حول تاريخ الفن، وقبل أن تعرض الصور، أوضحت للطلاب ما كانت على وشك القيام به، مع تأكيد معرفتها بتحريم الإسلام لتصوير النبي، إلا أنها بررت ذلك بقولها إنه “لا توجد ثقافة إسلامية واحدة فقط”.

وقال محامو لوبيز في بيان "وصفت جامعة هاملين، من خلال إدارتها، تصرفات لوبيز براتر بأنها" معادية للإسلام بشكل لا يمكن إنكارها، التعليقات مثل هذه، التي ظهرت في مقالات إخبارية حول العالم، ستتبع الدكتور لوبيز براتر طوال حياتها المهنية، مما قد يمنعها من الحصول على منصب دائم في أي مؤسسة للتعليم العالي".

وفي السياق احتج الطلاب المسلمون، بقيادة “اتحاد الطلاب المسلمين” في الجامعة، لإدارتهم حول عرض تلك الصور، قائلين إنهم شعروا بعدم الاحترام وعدم الانتماء والتقدير من قبل الجامعة.وبعث نائب جمعية الطلاب المسلمين ديفيد إيفريت، برسالة إلى طلاب الجامعة وصف فيها الحادث بالتصرف الذي يدل على “لا مبالاة وعدم الاحترام ومعاداة الإسلام”، وقال إنه تم فصل المدرّسة، وهو ما أكدته وسائل إعلام أمريكية.

ومن جهته أصدرا رئيس جامعة هاملين،فاينيس ميلر ورئيس مجلس الأمناء إلين واترس، بيانًا مشتركًا، أمس الثلاثاء، "مثل كل المنظمات، نرتكب أخطاء من وقت لآخر، في محاولة للاستماع إلى طلابنا المسلمين ودعمهم، استخدمنا لغة لا تعكس موقفنا من الحرية الأكاديمية. وبناءً على كل ما تعلمناه، قررنا أن استخدامنا لمصطلح معادون للإسلام كان بالتالي خطأً"