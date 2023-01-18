نعمت شفيق المصرية المولد: أول سيدة لرئاسة جامعة "كولومبيا"

بولينجر: لو كنت بحثت في جميع أنحاء العالم عن أفضل شخص لقيادة (جامعة كولومبيا) في الفترة المقبلة؛ كنت سأختار مينوش شفيق

تم الإعلان الأربعاء، عن تعيين الخبيرة الاقتصادية نعمت شفيق ابنة الإسكندرية، رئيسة لجامعة كولومبيا لتصبح أول سيدة تقود الجامعة، بحسب بلومبيرغ.

شغلت شفيق عدة مناصب في صندوق النقد الدولي وبنك إنجلترا. استلمت رئاسة كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية منذ 2017 وستخلف لي بولينجر وفق بيان الجامعة الأربعاء.

قال بولينجر في البيان: "لو كنت بحثت في جميع أنحاء العالم عن أفضل شخص لقيادة (جامعة كولومبيا) في الفترة المقبلة؛ كنت سأختار مينوش شفيق.. فخبرتها وتجاربها- على الصعيدين الشخصي والمهني- ونظرتها العامة للحياة الأكاديمية والعامة تجعلها شخصية ملهمة".