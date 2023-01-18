وزير الثقافة الإسرائيلي: الدولة لن تمول الأفلام التي تعتبر مسيئة لها أو لجيشها

"التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم إنتاج محتوى يضر بدولة إسرائيل وجنود [جيشها]. هذا هو شرط التمويل" وفي النهاية، سيقرر الجمهور ما إذا كانوا سيأتون لمشاهدة

قال وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار في مقابلة مع "واينت" الإخباري، إن "إسرائيل لن تمول الأفلام التي تعتبر مسيئة للدولة أو جيشها"، مما أثار مخاوف وانتقاد صانعي الأفلام وأنصارهم، مشيرا إلى أن "صانعي الأفلام الإسرائيليين الذين يسعون للحصول على تمويل من الدولة لأفلامهم سيحتاجون إلى توقيع تعهد بأن عملهم ليس معاديًا لإسرائيل".لم يذكر زوهار تفاصيل حول المعايير التي ستقود مجلس الأفلام الإسرائيلي إلى تصنيف فيلم على أنه "مسيء" أو معاد لإسرائيل.

وأشار زوهار إلى أن جميع هيئات تمويل الأفلام التي تعمل مع مجلس الأفلام سيُطلب منها أيضًا "التوقيع على وثيقة يتعهدون فيها بعدم إنتاج محتوى يضر بدولة إسرائيل وجنود [جيشها]. هذا هو شرط التمويل" وفي النهاية، سيقرر الجمهور ما إذا كانوا سيأتون لمشاهدة فيلم أم لا، لكننا لن نتنازل عن قضية التمويل. لن نقوم بتمويل المحتوى الهجومي ضد جنود [الجيش] ودولة إسرائيل" في حين أن هذه السياسة حديثة، حدد زابلوكي أن الفنانين في إسرائيل كانوا خائفين منذ سنوات.

"في النهاية، عليك أن تتذكر، بالطبع ، يُسمح لك بعمل أي فيلم تريده في إطار القانون. نحن في ديمقراطية. لكن ليس على الدولة أن تمول مثل هذا المحتوى المثير للجدل لأنه ينتهك أشياء أساسية للغاية ".

Tomer Neuberg/Flash90 وزير الثقافة والرياضة الإسرائيلي ميكي زوهار في تل أبيب ، إسرائيل.

ومن جهته قال مدير مركز الفيلم الإسرائيلي في مركز مارلين ميرسون المجتمعي في مانهاتن، إسحاق زابلوكي: "كان هذا غير متوقع، لكنه يعزز المخاوف"وقال لـ i24NEWS."المنح الحكومية للأفلام الإسرائيلية ضخمة، ومعظمها يعتمد على هذه الأموال. هذا هو الشيء الرائع في إسرائيل، أن نجاح السينما الإسرائيلية يمكن أن يُنسب جزئياً إلى الدولة" وتابع "يمكن للطرف الآخر أن يجادل،" إذا كانت أموال الحكومة، إذن ألا ينبغي لها أن تقرر ما تموله؟ "ولكن هذه حكومة الشعب، ويجب أن تدعم جميع الناس سواء وافقوا على سياساتها أم لا".

واجه المحتوى الذي تموله إسرائيل والذي ينتقدها تحديًا في الماضي من قبل وزيرة الثقافة السابقة ميري ريغيف، التي سعت في عام 2017 إلى إصلاح معايير التمويل الحكومي للأفلام الإسرائيلية - مما أدى إلى توتر العلاقة مع الفنانين المحليين.

وتابع زابلوكي: "التمييز يصل إلى أي شخص لديه آراء سياسية، وسيتعين على صانعي الأفلام الرقص حول الموضوعات أكثر من أي وقت مضى. يجب أن يلعبوا جنبًا إلى جنب مع من هو في السلطة ، والآن لا تتوافق المجموعة الحاكمة مع جميع الفنانين: وحث زابلوكي على فرض "الرقابة الذاتية" وأضاف"من يقرر ما الذي يجعل اسرائيل تبدو سيئة؟ الفن دائما متروك للتأويل" وقال "هناك من يفسر النقد على أنه مسيء". "لكن النقد جزء مهم من الفن وكذلك الفكر اليهودي - إيجاد وجهات نظر نقدية حول كيفية قيامنا بالأشياء من أجل تحسين أنفسنا ومجتمعنا. هذه هي الديمقراطية في جوهرها ".