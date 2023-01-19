قضية فيلم "راست": الادعاء العام يوجه تهمة القتل غير العمد إلى الممثل أليك بالدوين

المدعي:"أليك بالدوين كان عليه فحص المسدس الذي خرجت منه رصاصة غير متوقعة قبل أن يوجهه إلى شخص آخر، وهو ما تسبب في مقتل مديرة تصوير الفيلم، هالينا هاتشينز"

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، إن المدعي العام في نيو مكسيكو، وجه تهمة القتل غير المتعمد إلى نجم هوليوود أليك بالدوين في قضية فيلم "راست" التي أسفرت عن مقتل مديرة التصوير، وقال الادعاء،"أليك بالدوين كان عليه فحص المسدس الذي خرجت منه رصاصة غير متوقعة قبل أن يوجهه إلى شخص آخر، وهو ما تسبب في مقتل مديرة تصوير الفيلم، هالينا هاتشينز".

واعتبرت مدعية مقاطعة سانتا في، عاصمة ولاية نيو مكسيكو ماري كارماك ألتويس، أنه "لا يجب أن توجه مسدسًا إلى شخص لا ترغب في إطلاق النار عليه"، موضحة أن "هذا ينطبق على معايير السلامة الأساسية."

وأجرت هيئة البيئة في ولاية نيو مكسيكو، تحقيقاتها الخاصة في ملف مدني يتعلق بقواعد النظافة والسلامة في موقع التصوير. وأشارت الهيئة إلى أن منتجي فيلم "راست" أظهروا "تجاهلا واضحا للمخاطر المرتبطة بالأسلحة النارية من خلال الإخفاق المنهجي في تطبيق بروتوكولات السلامة الخاصة بها".

ولفت التقرير إلى أن القائمين على العمل لم يبذلوا جهدا كافيا "لضمان إعطاء إدارة الأسلحة الفتاكة الوقت والاهتمام اللازمين حفاظا على سلامة فرق العمل".

ورفعت دعاوى عدة أمام القضاء المدني على بالدوين الذي شارك أيضاً في إنتاج "راست"، سعياً من متضررين إلى الحصول على تعويضات، إحداها من زوج الراحلة مات هاتشينز وابنهما.

وقال أليك بالدوين إنه تبلّغ من المسؤولين في موقع التصوير إن المسدس الذي استخدمه لا يحتوي على ذخيرة حية، وأن الضحية هالينا هاتشينز طلبت منه أن يصوب في اتجاهها، وأنه لم يضغط على الزناد عند انطلاق العيار الناري القاتل.

وتعود قضية فيلم راست إلى 21 أكتوبر/ تشرين 2021، في إحدى مزارع سانتا في، عاصمة نيو مكسيكو، عندما كان الممثل الأمريكي المشارك في إنتاج الفيلم يجرّب مسدساً أثناء التدريب على مشهد مع مديرة التصوير هالينا هاتشينز، لكن رصاصة حية انطلقت من السلاح الذي كان يظنه بالدوين غير محشو، ما أصاب السينمائية بجروح قاتلة.