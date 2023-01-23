إسرائيل: صحراء النقب تحتضن مهرجان رهط للسينما لأفلام دول البحر المتوسط والشرق الأوسط

"يحب البدو السينما ونأمل حقًا أن يأتوا بأعداد كبيرة. الهدف قبل كل شيء هو تعزيز تنمية الثقافة في المدينة والسياحة للجمهور القادم من المنطقة"

للمرة الأولى تحتضن مدينة رهط في صحراء النقب جنوب إسرائيل، من 2 فبراير/شباط إلى 25، منه مهرجان رهط للسينما لأفلام دول البحر المتوسط والشرق الأوسط وسيقام الحدث المرتقب في القصر الثقافي بالمدينة لأكثر من ثلاثة أسابيع، وسيقدم للجمهور مجموعة متنوعة من الأفلام بأقل من 3 دولارات. المهرجان مبادرة من فؤاد الزيادنة ودانيال التر ، مدير ومنتج مركز رهط للفنون الجميلة.

وسيشمل البرنامج الانتقائي أفلام الرسوم المتحركة والدراما والكوميديا والأفلام الوثائقية والأعمال الحائزة على جوائز مثل L’Olivier ، وهو فيلم إسباني مترجم إلى العبرية.و سيكون فيلم Blues Aravi ، الذي تم إصداره في عام 2019 ، على برنامج المهرجان ، وهو عبارة عن دراما كوميدية غامرة وغير عادية تم عرضها في مهرجاني أفلام تورنتو والبندقية، والتي أقنع سيناريوها وتمثيلها الممثلة الإيرانية الفرنسية غولشيفته فرحاني النقاد بموهبتها. . كما سيتم عرض فيلم "زيارة" الذي يصور العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة عام 2008، وسيتبعه منتدى مع المخرج يوسف أبو ميديغام.

سيستمتع زوار المهرجان بمشاهدة أو إعادة مشاهدة أعمال، مثل الفيلم الفرنسي Lola et ses Frères أو الفيلم الإيراني فريدا - الذي فاز بجائزة الأوسكار عن أفضل فيلم أجنبي - بالإضافة إلى الفيلم الإسرائيلي My Kid ، وهو دراما من إخراج نير برغمان الذي حصل على جائزة أوفير لأفضل سيناريو وأفضل ممثل.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم عرض دراما عن المجتمع الدرزي في إسرائيل، "طعم التفاح الأحمر"، لأول مرة في جميع أنحاء البلاد في رهط في 10 فبراير /شباط، يليه لقاء مع المخرج إيهاب طربية.

وفي السياق قال فؤاد زيدان لـ i24NEWS."يبرز هذا المهرجان متعدد اللغات عن الآخرين بمعنى أنه سيتم عرض الأفلام باللغة العبرية مع ترجمة عربية، وكذلك بعدة لغات أخرى: الإيطالية أو الإنجليزية أو الفرنسية أو حتى الإسبانية. لم نشهد أبدًا مهرجانًا كهذا في إسرائيل "،

ومن جهته قال دانيال التر لـ i24NEWS: "يحب البدو السينما ونأمل حقًا أن يأتوا بأعداد كبيرة. الهدف قبل كل شيء هو تعزيز تنمية الثقافة في المدينة والسياحة للجمهور القادم من المنطقة ومن جميع أنحاء البلاد"، وتابع"نأمل أن يتجول عشرات الآلاف من الناس في حقول الخشخاش في النقب ويتجهون إلى رهط للمشاركة في المهرجان"وتابع إن "أي نشاط ثقافي وفني يعزز نشاط المجتمع البدوي في النقب"

واستضاف قصر رهط الثقافي، الذي تم افتتاحه في فبراير/شباط من العام المنصرم بحضور الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، العديد من المسرحيات والمؤتمرات والعروض والفعاليات الأصلية من جميع الأنواع - مثل مهرجان القهوة الأول.

وستعرض في المهرجان العديد من الأأفلام من ضمنها" فيلم "وجوش الثلج" رسوم متحركة كوميدي وموسيقي / فيلم "وجدة" سعودي ألماني أنتج عام 2012 من تأليف وإخراج هيفاء المنصور، مترجم للغة العبرية / فيلم "امير مصر" رسوم متحركة مترجم إلى العربية أنتجه ستيفن سبيلبيرج عام 1998/ فيلم"شجرة الزيتون" إسباني ناطق باللغة الإسبانية مترجم إلى العبرية من انتاج عام 2016 للمخرج أيسر بولين / فيلم "معجزة في الزنزانة7" تركي من اخراج محمد أدا أوزتكين مترجم إلى العبرية/ فيلم" الدب بادينغتون" ينتمي لصنف الحركة الكوميدية البريطانية انتج عام 2014 من اخراج بول كينغ/ فيلم "بلوز عربي" من صنف الدراما الكوميدية من انتاج عام 2019 مترجم إلى العبرية/ فيلم "غرفة المنزل" صنف الدراما الإسرائيلية من اخراج ايتان جرين من انتاح عام 2016 / فيلم: خلية نحل" من انتاج كوسوفو شمال مقدونيا عام 2021 مترجم إلى العبرية ..

تهدف مثل هذه المبادرات إلى استعادة صورة رهط وإبراز الثقافة البدوية في المدينة التي لا يقل عدد سكانها عن 80 ألف نسمة.