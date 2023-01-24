الأوسكار تعلن القائمة النهائية و"إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" يتصدر السباق بـ11 ترشيحاً

وتَصدر فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"، قائمة الترشيحات بـ 12 ترشيحًا، من بينها جائزة أفضل فيلم

كشفت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، اليوم الثلاثاء، قوائم ترشيحات النسخة الـ95، قبل إقامة حفلها السنوي يوم 12 مارس/آذار المقبل، في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، ويذاع على الهواءمباشرة عبر قناة ABC الأمريكية.

وتَصدر فيلم "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس"، قائمة الترشيحات بـ 12 ترشيحًا، من بينها جائزة أفضل فيلم، وبطلته ميشيل يوه في منافسة قوية مع كيت بلانشيت على جائزة أفضل ممثلة هذا العام، التي من المرجح أن تكون في طريقها لتحقيق الأوسكار الثالثة لها في مشوارها الفني.

وتقدّم هذا الفيلم الذي يحكي قصة صاحب مغسلة منغمسة في أكوان متوازية، على الفيلم الألماني الطويل "آل كوايت أون ذي ويسترن فرونت" (9 ترشيحات)، والكوميديا التراجيدية الأيرلندية "ذي بانشيز أوف إنيشيرين" (9 ترشيحات)، وفيلم السيرة "إلفيس" عن أسطورة موسيقى الروك أند رول (8 ترشيحات) ، وفيلم "ذي فيبلمانز" المُستوحى بصورة كبيرة من طفولة ستيفن سبيلبرغ (7 ترشيحات).

وحصل "إيفريثينغ إيفريوير اول آت وانس" الذي أخرجه دانيال كوان ودانيال شينرت على ترشيحات في فئات أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل ممثلة (ميشيل يو) وأفضل ممثلة في دور مساعد (جايمي لي كورتيس)، وأفضل ممثل في دور مساند (كي هو كوان).

يشار إلى أن موعد حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام،هو في 12 مارس/آذار 2023 على مسرح دولبي في لوس أنجلوس، وسيعرض في بث مباشر على قناة ABC.