نددت مجموعة "بيتا" وهي منظمة غير ربحية تهدف إلى حماية الحيوانات، باستخدام رؤوس حيوانات مزيفة وبحجم طبيعي على فساتين من تصميم دار سكياباريلي، التي افتُتح أسبوع الموضة في باريس بعرض لها أمس الإثنين.

وأشارت "بيتا" في بيان إلى أنّ "تأكيد دار سكياباريلي بأنّ أيّ حيوان لم يتعرض للأذى خلال تصميم هذه المجموعة، هو تصريح كاذب موضوعياً".

وشدّدت "بيتا" على أنّ هذه الفساتين "تمجّد الصيد للترفيه"، مستنكرةً كذلك استخدام الحرير والصوف، إذ إنه بحسب المنظمة "تُقتل ديدان قز حيّة وتُستغل خراف" للحصول عليهما.