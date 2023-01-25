التطريز اليدوي مهنة موروثة وفريدة في بومباي تستفيد منها دور الأزياء الكبرى في العالم

اختار المصمم الفرنسي الذي يندّد بما يصفه بـ"الإمبريالية في التصاميم"، أن يسلّط الضوء هذه الموسم على الخبرات الهندية "الموروثة" و"الفريدة" في مجال التطريز

ينكب 4 رجال يتّخذون القرفصاء وضعيةً للجلوس، على شكّ حبات الخرز في خيط ذهبي على قطعة قماش من الأورغانزا... بهذه الطريقة ينجز مشغل شاناغار للتطريز في بومباي فساتين الأعراس الراقية من تصميم جوليان فورنيه الذي يُرتقب أن يعرض مجموعته في باريس أمس الثلاثاء.

واختار المصمم الفرنسي الذي يندّد بما يصفه بـ"الإمبريالية في التصاميم"، أن يسلّط الضوء هذه الموسم على الخبرات الهندية "الموروثة" و"الفريدة" في مجال التطريز، والتي تستفيد منها دور الأزياء الكبرى في العالم أجمع.

وداخل مبنى جدرانه باللون البيج، ينجز عشرات الرجال مرتدين قمصان بولو رمادية وحفاة القدمين، العمل وهم يجلسون على وسائد موضوعة على الأرض، فيما يحنون رؤوسهم فوق قطعة كبيرة من القماش ممدودة بإطارات معدنية.

ويُعتبر التطريز في الهند من المهن التي يمارسها الرجال، كما في الهند، تتولّى مشاغل منذ قرون مهمة التطريز مع خصائص وتقنيات تختلف بحسب كل منطقة.

ويسود المشغل هدوء تام لا يُسمَع من خلاله سوى أصوات الإبر وشكّ الخرز ومراوح السقف، بينما يخترقه ضجيج الطائرات التي تحلق على علو منخفض من المطار الدولي لعاصمة الهند الاقتصادية وإليه.

وتلعب ورشة "شاناغار"، أي "التزيين" باللغة السنسكريتية، منذ عقود دوراً أساسياً لكن غير ظاهر للعلن، في إنجاز التطريز المعقّد لدور أزياء كبرى في أوروبا والولايات المتحدة واليابان.