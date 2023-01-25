اليابان : راقصات باليه يرتدين تنانير مصنوعة من لفافات ذات فقاعات في عرض بعنوان "بلاستيك"

أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كمية النفايات البلاستيكية تضاعفت في مختلف أنحاء العالم خلال 20 عاماً، لكنّ إعادة التدوير لا تشمل سوى 9 في المئة

تلمع الأزياء ذات الطابع المستقبلي لراقصات الباليه تحت الأضواء، هي التي لم تكن قبل شهرين سوى عبارة عن مجموعة من القناني البلاستيكية داخل سلة مهملات في طوكيو.

فالراقصات في العرض الذي يحمل عنوان "بلاستيك" ارتدين تنانير بالية مصنوعة من لفافات ذات فقاعات، وأمسكن بمظلات شفافة كانت مرمية، فيما صنعت الجدران العملاقة التي يقام العرض بينها من القناني المعاد تدويرها.

وبلغ مجموع القناني البلاستيكية التي استخدمتها فرقة "كيه-باليه" (K-BALLET) اليابانية في هذا العرض أكثر من عشرة آلاف. وقدمت الفرقة هذا العرض في مطلع كانون الثاني/يناير بالقرب من طوكيو، وهو من بطولة راقص الباليه الأميركي جوليان ماكاي من فرقة "بافاريان ستايت باليه" الألمانية في ميونيخ.

وأشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن كمية النفايات البلاستيكية تضاعفت في مختلف أنحاء العالم خلال 20 عاماً، لكنّ إعادة التدوير لا تشمل سوى 9 في المئة منها. وتوقعت الأمم المتحدة أن تشهد كمية البلاستيك التي يتم إلقاؤها في المحيطات زيادة قدرها ثلاثة أضعاف تقريباً بحلول سنة 2040.

في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، سار منتج العرض تايجو تاكانو ومصمم الديكور ناويا ساكاتا ليلاً في حي هاراجوكو المشهور بالأزياء في طوكيو، وراحا يغرفان من مستوعبات النفايات ما يحتاجانه كأكسسوارات لعرضهما المستقبلي.

وتعاون تاكانو وساكاتا مع شركة "شيراي إكو سنتر" لمعالجة النفايات، واستُخدِمَت القناني التي أعادت هذه الشركة تدويرها لكتابة عبارة ضخمة فوق المسرح.

وقال ساكاتا إنه أدرك في هذه المناسبة أن كمية البلاستيك التي يتم رميها كل يوم "صادمة".