لشدة التصاقه بالواقع: مسلسل فوضى الإسرائيلي بموسمه الرابع يحطم أرقام المشاهدة عربيا وأجنبيا

يعتقد مؤلفا المسلسل أن هذا النجاح يرجع جزئيًا إلى اللغة والمزيج بين العربية والعبرية، ولكن بشكل خاص إلى حقيقة أنهما يقدمان جانبي القصة، الإسرائيلي والفلسطيني

حقق المسلسل التشويقي الإسرائيلي 'فوضى' بموسمه الرابع، بعد عرضه في 190 دولة على نيتفليكس يوم الجمعة، نسبة مشاهدة قياسية.

وتتصدر نسب المشاهدة على وجه الخصوص في لبنان، حيث تدور أحداث الحبكة، وينطبق الأمر نفسه في الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وجمهورية التشيك واليونان. ويحتل البرنامج المرتبة الثانية في قطر والهند وإيطاليا وبولندا وهولندا والثالث في فرنسا وكينيا. وهو أيضًا ضمن أفضل 10 مسلسلات مشاهدة في بلجيكا وتركيا والمغرب والأردن.

وحيال هذا النجاح، يُجري القيمون مناقشات للمباشرة بتصوير الموسم الخامس. ويرى محللون أن هذا الهوس الكبير بمشاهدة حلقات هذا المسلسل يرجع إلى مدى اهتمام الجماهير بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني - وأن الخيال أقرب إلى الواقع في الموسم الرابع، والذي يشير إلى "حارس الأسوار" آخر عملية عسكرية إسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة في أيار 2021.

ضحكت الصحفية الفرنسية الإسرائيلية ميريام شيرمر وقالت لـ i24NEWS قائلة: "يصف مسلسل فوضى واقعنا المحلي بشكل جيد لدرجة أنه يكاد يكون مثيراً للقلق، ولا أستطيع مشاهدته".

https://twitter.com/i/web/status/1617877781676982274 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

يعتقد آفي إيساخاروف وليئور راز، مؤلفا المسلسل، أن هذا النجاح يرجع جزئيًا إلى اللغة والمزيج بين العربية والعبرية، ولكن بشكل خاص إلى حقيقة أنهما يقدمان جانبي القصة، الإسرائيلي والفلسطيني.

أحد أسباب واقعية المسلسل هو أن صانعيه كانا جزءًا من هذه الوحدة العسكرية الإسرائيلية. المسلسل، الذي يعني عنوانه "الفوضى" باللغة العربية، تم إنتاجه في عام 2015، ويحكي قصة دورون، قائد وحدة المستعربين السرية، وفريقه أثناء ولوجهم في المشهد الضبابي للنشاط الفلسطيني المسلح.