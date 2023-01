لشدة التصاقه بالواقع: مسلسل فوضى الإسرائيلي بموسمه الرابع يحطم أرقام المشاهدة عربيا وأجنبيا

حقق المسلسل التشويقي الإسرائيلي 'فوضى' بموسمه الرابع، بعد عرضه في 190 دولة على نيتفليكس يوم الجمعة، نسبة مشاهدة قياسية.

وتتصدر نسب المشاهدة على وجه الخصوص في لبنان، حيث تدور أحداث الحبكة، وينطبق الأمر نفسه في الإمارات العربية المتحدة ورومانيا وجمهورية التشيك واليونان. ويحتل البرنامج المرتبة الثانية في قطر والهند وإيطاليا وبولندا وهولندا والثالث في فرنسا وكينيا. وهو أيضًا ضمن أفضل 10 مسلسلات مشاهدة في بلجيكا وتركيا والمغرب والأردن.

وحيال هذا النجاح، يُجري القيمون مناقشات للمباشرة بتصوير الموسم الخامس. ويرى محللون أن هذا الهوس الكبير بمشاهدة حلقات هذا المسلسل يرجع إلى مدى اهتمام الجماهير بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني - وأن الخيال أقرب إلى الواقع في الموسم الرابع، والذي يشير إلى "حارس الأسوار" آخر عملية عسكرية إسرائيلية ضد حماس في قطاع غزة في أيار 2021.

ضحكت الصحفية الفرنسية الإسرائيلية ميريام شيرمر وقالت لـ i24NEWS قائلة: "يصف مسلسل فوضى واقعنا المحلي بشكل جيد لدرجة أنه يكاد يكون مثيراً للقلق، ولا أستطيع مشاهدته".