انتخاب السعودية رئيسا للجنة التراث العالمي لليونسكو

تتكون لجنة التراث العالمي،من ممثلين من 21 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، لها القول الفصل فيما إذا كانت الممتلكات مدرجة فيق ائمة التراث

أعلنت لجنة التراث العالمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عن انتخاب السعودية لرئاسة اللجنة، بقيادة المندوبة الدائمة للمملكة في اليونسكو الأميرة هيفاء المقرن، كما أن السعودية ستستضيف أيضا الدورة 45 للجنة المقرر عقدها في الرياض في الفترة ما بين 10 و 25 سبتمبر/ أيلول من العام الجاري، بحسب ماذكرته وكالة الأنباء السعودية.

FAYEZ NURELDINE (AFP) واحة الأحساء تنضم إلى مدائن صالح السعودية ، التي تظهر هنا في 31 مارس 2018 ، على قائمة اليونسكو للتراث العالمي

وقالت مندوبة السعودية هيفاء المفرب إن "القرار جاء في ضوء دور المملكة المؤثر في دعم التراث وجهودها في تحقيق أهداف اللجنة"، وتتكون لجنة التراث العالمي، المؤلفة من ممثلين من 21 دولة من الدول الأطراف في اتفاقية التراث العالمي، لها القول الفصل فيما إذا كانت الممتلكات مدرجة في قائمة التراث العالمي.

FAYEZ NURELDINE (AFP) رجل يقف خارج قبر قصر الفريد (قلعة وحيد) في موقع مدائن صالح للتراث العالمي لليونسكو في المملكة العربية السعودية في 1 أبريل 2018

وكانت السعودية قد فازت في وقتا سابق بعضوية لجنة التراث الثقافي غير المادي التابعة لليونسكو والمجلس التنفيذي.

وكانت الدول الأعضاء في لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) قد انختبت السعودية لتكون نائباً للرئيس عن المجموعة العربية في لجنة التراث العالمي للمدة ما بين 2021 - 2023 وذلك خلال انعقاد أعمال الدورة الرابعة والأربعين للجنة في مدينة فوجو الصينة.