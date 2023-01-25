تحت ستار خدمة إلهة الخصوبة: استعباد الفتيات جنسيا في الهند

تعتقد عائلات عدة أن وجود "ديفاداسي" في الأسرة يمكن أن يجلب لها الحظ ويحمي أفرادها فيما تدفع الحاجة بعض العائلات إلى ذلك السبيل لتوفير مصدر دخل

هوفاكا بيمابا لم تكن قد تجاوزت العاشرة حين قدمها والداها أضحية جنسية لإلهة الخصوبة الهندوسية ييلاما، على غرار ما تفعل بعض العائلات الهندية المدقعة الفقر طمعا ببركة تلك الإلهة وبعض العطايا حيث تكتسب اسم ديفاداسي أي خادمة الله. ووفقا لللجنة الهندية لحقوق الإنسان فإن أكثر من 70 ألف "ديفاداسي" لا يزلن موجودات في كارناتاكا اليوم حيث ينتصب معبد مخصص للإلهة على إحدى التلال.

تقول هوفاكا إن خالها هو من فض بكارتها، على إثر قرار والديها تكريسها للمعبد، لتجد نفسها وسط ما يسمى بعبودية جنسية استمرت سنوات طويلة. وتضيف: بعدما أصبحنا ديفاداسي، وبعدما وصلنا إلى سن البلوغ، قيل لنا إننا متزوجات الآن وأن رجلاً سيفض بكارتنا. تكثر الحالات الشبيهة بحالتي، كان خالي يقوم بهذه الطقوس وهو فض بكارتي في مقابل رداء "ساري" وبعض المجوهرات.

يحرَّم على الديفاداسي الزواجُ من إنسان، ويُعهد بهنّ جنسياً في بدايتهن إلى رجل كبير السن، يدفع لهنّ المال أو يقدّم لهنّ الهدايا. وتسعى العائلات الشديدة الفقر من خلال ذلك إلى تأمين مصدر دخل، وتوفر على نفسها كذلك تكلفة المهر والزفاف. وتعتقد عائلات عدة أن وجود "ديفاداسي" في الأسرة يمكن أن يجلب لها الحظ ويحمي أفرادها.

وكانت كثيرات منهنّ يتلقين تعليماً وتدريباً على الرقص والموسيقى الكلاسيكية، وكنّ يعشن حياة مريحة ويخترن شركاءهن الجنسيين بأنفسهنّ. وتوضح المؤرخة غياثري إيير لوكالة فرانس برس أن "فكرة العبودية الجنسية التي يسمح بها الدين بشكل أو بآخر، لم تكن جزءا من النظام الأصلي". وتوضح أن "الاتفاق الإلهي بين ديفاداسي والإلهة تحوّل إلى تجارة للاستغلال الجنسي في القرن التاسع عشر، خلال الإدارة الاستعمارية البريطانية.

رفض العادات والتوعية:

سيتافا جوداتي، "ديفاداسي" سابقة ورئيسة منظمة تساعد "ديفاداسي" سابقات على التعافي: في العام 1991، زارتنا مسؤولات حكوميات وقمن بحملة توعية ونظمن دورات تدريبية، وسألننا عن سبب استمرار هذه في الممارسة. وبعد ذلك حاولت أن أشق طريقي بعيداً عن ذلك.

وتقول جوداتي "الآن تمكنا من إيقاف هذه الممارسة (في هذه المنطقة) ومساعدة النساء من خلال التعاضد لتقديم المساعدة ودعم بعضهن البعض، كي لا يعاني أحد ما عانيناه".