سالي عازر أول قسيسة في الأراضي المقدسة تتحدث إلى i24NEWS

عازر، عضوة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، رُسمت على يد والدها المطران سني عازار، في احتفال في القدس، محاطة بعشرات المؤيدين المبتهجين

دخلت سالي عازر التاريخ هذا الأسبوع عندما أصبحت أول امرأة قسيسة في الأراضي المقدسة، وتحدثت إلى i24NEWS حول إنجازها.

عازر، عضوة الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، رُسمت على يد والدها المطران سني عازار، في احتفال في القدس، محاطة بعشرات المؤيدين المبتهجين.

قالت عازر لـ i24NEWS "لقد كانت خدمة جميلة، وكان من المؤثر حقًا رؤية دعم أعضاء كنيستي." كان الجميع فخورًا للغاية. لقد حان الوقت لحدوث ذلك. أعتقد أن المرأة في المجتمع تواجه العديد من القضايا، لذلك أعتقد أنه من المهم للغاية أن نقول إننا متساوون".

لا يجوز ترسيم النساء كقساوسة في الكنائس الكاثوليكية والأرثوذكسية. لأنه، وفقًا للعقيدة المسيحية، يجب أن يمثل الكاهن صورة يسوع، ذكرًا.

في عام 1995، كتب البابا يوحنا بولس الثاني رسالة إلى النساء قال فيها: "إن وجود تنوع معين في الأدوار لا يضر المرأة بأي حال من الأحوال، بشرط ألا يكون هذا التنوع نتيجة فرض تعسفي، بل هو بالأحرى تعبير عما هو خاص بكونك ذكرا وأنثى".

بعد ذلك، في عام 2021 ، عدل البابا فرانسيس قوانين الكنيسة الكاثوليكية بحيث يمكن للنساء أن يقرأن الكتاب المقدس في القداس، ويخدمن في المذبح ويوزعن المناولة. ومع ذلك، استمر الكهنوت في البقاء بعيدًا عن متناول النساء. يختلف الوضع في الكنيسة اللوثرية، على الرغم من أن عازر انتظرت أكثر من 2000 عام لتصبح أول قسيس في الأرض، التي بدأت فيها المسيحية.

قالت عازر: "أعتقد أنه من الطبيعي أن يبدي البعض معارضتهم لهذا الأمر. أنا احترم ذلك. ولست هنا لتغيير رأيهم".

"في الوقت نفسه ، لا يمنع ذلك كنيستنا من أن تقول إن النساء يمكن أن يصبحن قساوسة. إنه لا يزال صراعًا حول العالم. نأمل ألا تنهار رسالتنا المسكونية بين الكنائس المختلفة هنا بسبب ذلك".

أن تكون امرأة فلسطينية مسيحية في القدس يمثل تحديًا بالفعل. ومع ذلك، فإن القس عازر لديها رسالة قوية للنساء في جميع أنحاء العالم: "رسالتي هي لا تتوقفوا عن الإيمان بأنفسكن ودافعن دائمًا عن حقوقكن. أينما كنتن، لا يهم ما دينكن، فنحن جميعًا نساء، ونحن جميعًا نقاتل من أجل نفس الشيء".