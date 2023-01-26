مصر: اكتشاف أربعة مقابر فرعونية تعود إلى نحو 2500 عام قبل الميلاد

عثرت البعثة على مجموعة تماثيل تعود إلى عصر الدولة القديمة، وعدد من التمائم (خرزات الحماية من الحسد) وأدوات التجميل وتماثيل للمعبود بتاح سوكر وأواني فخارية

كشفت مصر، اليوم الخميس، النقاب عن أربعة مقابر لكبار الشخصيات الفرعونية ومومياء يزيد عمرها عن 4000 عام في سقارة وعدد من التماثيل واللقى الأثرية في منطقة جسر المدير في جبانة سقارة الأثرية، جنوب القاهرة، في أحدث الاكتشافات، تعود لعهد الأسرتين الخامسة والسادسة ، ما بين 2500 و 2100 عام قبل ميلاد المسيح.

MOHAMED EL-SHAHED (AFP) صورة تم التقاطها في 31 يناير 2019 تظهر مومياء الفرعون توت عنخ آمون في مقبرته بوادي الملوك ، مصر.

إلى جانب ذلك، عثرت البعثة على مجموعة تماثيل تعود إلى عصر الدولة القديمة، وعدد من التمائم (خرزات الحماية من الحسد) وأدوات التجميل وتماثيل للمعبود بتاح سوكر وأواني فخارية

وقال عالم الآثار المصري، زاهي حواس، في بيان "إن إحدى المقابر تعود لشخص يدعى خنوم جد إف، وكان يعمل مفتشا على الموظفين ومشرفا على النبلاء وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس "وهو آخر ملوك الأسرة الخامسة، وأضاف أن المقبرة الثانية لشخص يدعى مري، ويحمل العديد من الألقاب مثل كاتم الأسرار ومساعد قائد القصر العظيم.

MOHAMED EL-SHAHED (AFP) كضحية لشهرته ، تركت عقود من السياحة الجماعية بصماتها على قبر الملك الصبي بالقرب من الأقصر على الضفة الشرقية لنهر النيل

أما المقبرة الثالثة فتعود لكاهن المجموعة الهرمية للملك بيبي الأول، والرابعة لكاتب وقاض يدعى فتك وعُثر بداخلها على المومياء الخاصة به وعدد من التماثيل، وأضاف البيان أنه تم العثور على 9 تماثيل من الحجر الجيري الملون، تمثل رجلا بجوار زوجته وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة، موضحا أن التماثيل تعود إلى عصر الأسرة الخامسة، وتخص شخصا يدعى ميسي.

ومن بين ما عثرت عليه البعثة الأثرية تمثال لشخص يظهر واقفا وبجواره زوجته تمسك بقدمه وعلى الجانب الآخر ابنته تحمل أوزة.وبحسب البيان، عُثر أيضا على بئر بعمق 15 مترا، أسفلها حجرة تحوى تابوتا من الحجر الجيري لشخص يدعى حكا شبس.وأوضح البيان أن هذا التابوت مغلق منذ حوالي 4300 عام، وعثر بداخله على مومياء لرجل مغطاة برقائق الذهب، وتعتبر أكمل وأقدم مومياء غير ملكية يعثر عليها حتى الآن.