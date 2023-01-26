ناجية من معسكر الابادة النازي لـ "مررنا بظروف عصيبة اثناء نقلنا لمعسكر الأبادة، نجونا بأعجوبة"

شهادة ناجية من المحرقة بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست

قصت المواطنة الاسرائيلية من اصل ليبي "اليغرا غوتا" لقناة i24news شهادتها بالظروف التي واجهتها ايام الحرب العالمية الثانية في فترة الهولوكوست وهي مرحلة الاعتقال والابادة التي لاحق بها النظام النازي الألماني المواطنين اليهود في كل العالم، جاء لك بمناسبة اليوم العالمي لاحياء ذكرى ضحايا المحرقة (الهولوكوست) الذي يحل غدًا الجمعة.

وقالت اليغرا غوتا: "نقلونا انا واهلي الى مكان لم نعرفه من قبل تم شحننا نحن و8 عائلات في رحلة طولية استمرت عدة ايام وليال انزلونا في منطقة غاريان لعدة ايام الى ان جهّزوا معسكر الاعتقال، وبعد ان نقلونا الى المعسكر كانت هناك مواقع للجنود مع اسلحتهم، انزلونا ووضعونا في ساحة كبيرة مقسّمة ومرقمة، رغم الغرفة لدينا "ج" وهناك اعطونا مساحة لا تزيد عن مترين على مترين وبقربنا عائلات اخرى، كنا نستحم في الخلاء، كانت مراحيض استخدمها جميع النزلاء في المعسكر، كان الجنود يعطونا قطع خبز صغيرة لم تكن قابلة للأكل، كانت متسخة، وسمحوا فبما بعد بادخال سوق عربي ايام الاثنين والخميس.

واضافت: ابي كان يشتري الثمار ووالدتي تضع عليها الدقيق وتعطي كل واحد منا قطعة واحدة لنستطيع الصمود والبقاء، كان مسؤول المعسكر يدخل ويهيننا ويقول " يهود قذرين مكانكم الجحيم كلو وموتوا".

وقالت ان "الايطاليين هم الذين كانوا يحتجزونا لأن موسوليني حينها كان متحالفًا مع هتلر وفي ليبيا كان الايطاليون هم المسيطرون بأوامر من الألمان وهم ايضًا أرادوا التخلّص من العرق اليهودي في ليبيا والعالم. هتلر قال لموسوليني خذ كل اليهود مواطنو الاراضي التي تحت السيطرة الايطالية الى معسكرات إبادة.

وبعد اشهر انتشر الجوع والاكتظاظ والأمراض، عانينا الذل والشتائم في المعسكر، كان علينا تحية الضباط بالتحية النازية وان لم نحييهم يضربونا بالعصا، الحياة كانت بائسة وصعبة مليئة بالإهانة والاذلال، لا ادري ان كنا نستطيع ان نقارن بين المعسكرات في ليبيا وبين التي في المانيا وباقي اوروبا ولكن الوضع لم يكن سهلا لدينا."

والدي بدأ يموت في ساعات الليل، شاهدته عندما حاولت اعطاءه بعض الطعام ولكنه رفض ولم يستطع تناوله قلت له تصبح على خير وقبلته، وعندما استيقظت في الصباح لم اجد والدي وقالوا لي انه توفي في الليل". قضينا في المعسكر عامين، مر علينا مرتين عيد الفصح، في عيد كان والدي معنا والعيد الاخر لم يكن والدي، فضلوا ان نموت في المعسكر.

وقالت اليغرا انه "بعد ان حررنا البريطانيين عدنا لبن غازي ووجدنا بيتنا مدمر، ولحسن حظ والدي كان لدينا شركاء عرب ساعدونا، كنا مثل الاشقاء، وساعدنا شريك والدي ويدعى "علي" وقال لا تقلقوا سنساعدكم، كانوا العرب في بن غازي واليهودكالأهل كنا ناكل سوية ونشرب سوية ونعيش حياة مشتركة وهذا دليل ان العرب واليهود يستطيعون العيش معًا".