الفيلم الجديد للنجم شاروخان "باتان" يحطم الأرقام القياسية للإيرادات في الهند

بحسب شركة "ياش راج فيلمز" التي أنتجت الفيلم، فإن قيمة مبيعات التذاكر في العالم تجاوزت مليار روبية (13,7 مليون دولار) في ثلاثة أيام

حقق الفيلم الهندي الجديد "باتان" الذي يؤدي الدور الرئيسي فيه نجم بوليود شاروخان الأرقام القياسية في شباك التذاكر الهندي وذلك بعد انطلاق عروضه الأسبوع الفائت.

وحقق "باتان" للمخرج سيدهارت أناند، أعلى مداخيل على الإطلاق لفيلم هندي في اليومين الأول والثاني من عروضه في الهند. وأفاد المحلل تاران أدارش عبر تويتر بأن الفيلم حقق 2,5 مليار روبية (30 مليون دولار) في الأيام الخمسة الأولى لعرضه في دور السينما.

وبحسب شركة "ياش راج فيلمز" التي أنتجت الفيلم، فإن قيمة مبيعات التذاكر في العالم تجاوزت مليار روبية (13,7 مليون دولار) في ثلاثة أيام، وكان الجمهور يترقب إطلاق "باتان"، وهو أول فيلم من بطولة شاروخان منذ أربع سنوات.

ويؤدي الممثل البالغ 57 عاماً، والذي يطلق عليه معجبوه في كل أنحاء الهند لقبي "الملك خان" و "بادشاه"، دور البطولة إلى جانب الممثلة ديبيكا بادوكون وممثل أفلام الحركة جون أبراهام.