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القنصلية العامة لإسرائيل في دبي تشارك للمرة الأولى في مهرجان "مذاق دبي"

i24news

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القنصلية العامة لإسرائيل في دبي تشارك لأول مرة في مهرجان مذاق دبي 2023
Consulate of Israel in Dubaiالقنصلية العامة لإسرائيل في دبي تشارك لأول مرة في مهرجان مذاق دبي 2023

تشارك القنصلية العامة لإسرائيل في دبي لأول مرة في مهرجان الطهي الدولي Taste of Dubai

تشارك القنصلية العامة لإسرائيل في دبي لأول مرة في مهرجان الطهي الدولي Taste of Dubai الذي يقام خلال نهاية الأسبوع  في الإمارة. وكجزء من المشاركة ، دعت القنصلية العامة الشيف توم أفيف لتمثيل المطبخ الإسرائيلي. التقى أفيف بالجمهور المحلي الذي أبدى فضولاً بشأن المطبخ الإسرائيلي وقدم لهم أفضل الأطباق الإسرائيلية الحديثة، ومن بين هذه الأطباق لمسة شخصية خاصة به على سمكة السبت المعروفة "باستا خريمة".

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يعتبر مهرجان مذاق دبي للمأكولات الأكبر في منطقة الخليج العربي، وواحدًا من أهم المهرجانات في الشرق الأوسط. إنه يجمع بين أفضل خبراء الطهي في المنطقة، بما في ذلك الطهاة الحاصلين على نجمة ميشلان والمطاعم الرائدة.

توم أفيف هو أول شيف إسرائيلي يشارك في مهرجان طهي في الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاقيات أبراهام في سبتمبر 2020.

Consulate of Israel in Dubai
Consulate of Israel in Dubaiالقنصلية العامة لإسرائيل في دبي تشارك لأول مرة في مهرجان مذاق دبي 2023

القنصل العام لإسرائيل في دبي ، ليرون زسلانسكي: "أنا فخور ومتحمس لأننا تمكنا بالتعاون مع وزارة السياحة، من تحقيق حضور إسرائيلي لأول مرة في مهرجان الطهي المعروف باسم Taste of Dubai. وسيمثل الشيف توم افيف إسرائيل وسيقدم للجمهور العربي المطبخ الإسرائيلي. هذه مرحلة مهمة في تعريض الجمهور المحلي للثقافة الإسرائيلية ".

وقال الشيف توم أفيف: "أنا متحمس لتمثيل المطبخ الإسرائيلي وإسرائيل لأول مرة في مهرجان للطعام في دبي ، إنه لشرف كبير لي أن أجلب القليل من مذاق إسرائيل إلى مذاق دبي".

Consulate of Israel in Dubai
Consulate of Israel in Dubaiالقنصلية العامة لإسرائيل في دبي تشارك لأول مرة في مهرجان مذاق دبي

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