بحث إسرائيلي يلقي الضوء على صناعة العطور القديمة بالجمع بين أدلة أثرية وقراءة تلمودية

تم العثور على جرار مملوءة بهذه الخلاصة منذ حوالي 1400 قبل الميلاد، في مكانين مختلفين الأول في حطام سفينة قبالة سواحل تركيا وفي مصر القديمة

نجح قسم "دراسات أرض إسرائيل" وعلم الآثار في جامعة بار إيلان في فك شفرة إحدى طرق إنتاج العطور قديما.

يقول الروفيسور زوهار عومير من جامعة بار إيلان في تقرير لموقع N12: "في ذلك الوقت، تم العمل أساسا بتقنية الاستخراج للحصول على العطور وليس بطريقة التقطير الحديثة الشائعة اليوم. يتم البحث عن نباتات أو أزهار أو الأوراق التي تحتوي على مواد عطرية، ويتم استخراج الخلاصة عبر سحقها وعصرها، ثم يُنقع هذا العطر في زيت أساسي منزوع الرائحة والمذاق لزيادة كميته وجعله مريحًا للاستخدام".

ويتابع البروفسور: " نحن نتحدث عن شجرة تسمى البطم الأطلسي، وهي شجرة كبيرة ومنتشرة في إسرائيل، وتوصلت من خلال المصادر القديمة أنهم أنتجوا منها في الماضي خلاصة عُرفت بقيمتها وجودتها العالية. ساعدنا على تكوين صورة أشمل العثور على أدلة أثرية في أشكال الجرار المملوءة بهذه الخلاصة في منطقة كنعان، منذ حوالي 1400 قبل الميلاد، في مكانين مختلفين في العالم، الأول في حطام سفينة قبالة سواحل تركيا وفي مصر القديمة. عندها أدركت أن الأمر يخبئ في ثناياه قصة".

ويواصل البروفسور: " الأمر المثير هو أن الخلاصة (الراتينج) المنتجة في كردستان اليوم لا تزال مطلوبة بشدة في العالم العربي. لقد زرت الإمارات والبحرين مرتين وشاهدت بأم عيني الطلب على ذلك العطر. رؤية الناس يأتون إلى المتجر ويطلبون ذلك العطر المستحضر من الزمن الغابر، هو بمثابة تحية للماضي لأنه في غضون سنوات قليلة - سيصبح نسيا منسيا، ليتخذ موقع العرض في المتاحف كعنصر وثقه التاريخ".

بطريقة أو بأخرى، ربط الباحث بين هذا العطر وبين اسم يدل عليه في التوراة "تساري"- צרי وأشار في الوقت نفسه إلى أنه ورد في اللغة العربية القديمة باسم تشيرو.