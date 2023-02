نيتفليكس تنتج أول مسلسل إسرائيلي سيعرض هذا الصيف

وبحسب ما أعلنته منصة نيتفليكس اليوم الأحد، فإن هذا هو أول مسلسل إسرائيلي تستثمر فيه منذ إنشائها.

كشف النجمان التليفزيونيان الإسرائيليان حنان سفيون وغاي أمير، عن أدائهما دور البطولة في المسلسل الجديد "In Fire and Water" والذي سيُعرض لأول مرة حصريًا على منصة "نيتفليكس" هذا الصيف.

وبحسب ما أعلنته منصة نيتفليكس اليوم الأحد، فإن هذا هو أول مسلسل إسرائيلي تستثمر فيه منذ إنشائها.

وتم تصوير المسلسل في إسرائيل وبولندا وجورجيا، وتم إنتاجه من قبل إيدر شافران، وروني أبراموفسكي، وموشيه أدري، ودانا ستيرن. في هذه المرحلة ، لا تزال تفاصيل الحبكة طي الكتمان.

حقق النجمان سافيون وأمير، نجاحًا كبيرًا في إبداعاتهما الإسرائيلية مثل "مكتوب" أو "آسفور". وسيكون "In Fire and Water" ثاني إنتاج إسرائيلي على Netflix، بعد "Hit and Run" للمخرجين ليئور راز وآفي إساشاروف، مبتكري مسلسل "فوضى" Fauda.