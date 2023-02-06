ألمانيا تحتفل بإدراج مواقعها اليهودية القديمة كمواقع تراثية لليونسكو

أدرجت اليونسكو في قائمتها محكمة شباير اليهودية، ومعبد يهودي ومجمع يشيفا في مدينة شباير ، ومجمع Worms Synagogue ، والمقبرة اليهودية القديمة في Worms "

أقامت ألمانيا احتفالًا الأسبوع المنصرم للاحتفال بأول مواقع يهودية ألمانية يتم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو. كما شاركت في الفعالية أودري أزولاي، المدير العام لوكالة الأمم المتحدة للتربية والثقافة، المواقع المختارة هي تلك الموجودة في وادي الراين الأعلى، والمعروفة بأصل الثقافة الأشكناز حيث بدأت اللغة اليديشية في التطور منذ أكثر من 1000 عام.

وأدرجت اليونسكو في قائمتها محكمة شباير اليهودية، ومعبد يهودي ومجمع يشيفا في مدينة شباير ، ومجمع Worms Synagogue ، والمقبرة اليهودية القديمة في Worms - التي تعتبر أقدم مقبرة يهودية في الموقع معروفة في أوروبا - بالإضافة إلى مقبرة يهودية قديمة في ماينز.

وفي السياق قالت اليونسكو بشأن إضافة هذه الآثار التراثية العالمية."كان لهذه المراكز اليهودية للدراسة والصلاة والمقابر الفريدة تأثير دائم على ثقافة الأشكناز ، وهي مرتبطة بشكل مباشر وملموس بإنجازات علماء الأشكناز الأوائل"

وبمناسبة هذا الاحتفال، قام الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير بزيارة كنيس يهودي في ماينز، حيث قال "قبل 27 يوليو/تموز 2021 ، كان هناك 49 موقعًا للتراث العالمي في بلدنا، من رومان ترير إلى المدن الهانزية السابقة شترالسوند وفيسمار إلى كاتدرائية آخن إلى قلعة فارتبورغ بالقرب من إيزناخ. في حين أن هذه القائمة تعكس بالفعل التنوع في ألمانيا" وأضاف"الثقافة الألمانية بها ثغرات لأنه لم يكن عليها نصب ثقافي يهودي".

وأكد فرانك فالتر شتاينماير أن "المواقع المختارة تشهد على أن التاريخ اليهودي في ألمانيا، المليء بالأفضل والأسوأ، بدأ قبل وقت طويل من الهولوكوست. في حين كانت مدن شباير وماينز وورمز موقعًا لمذابح اليهود على نطاق واسع خلال الحروب الصليبية ووباء الطاعون الدبلي في القرن الرابع عشر، كانت أيضًا موطنًا لبعض أعظم قادة المجتمع اليهودي.الثقافة الأوروبية"، مشيراً إلى أنه مثل معلّق التوراة الشهير المعروف بالراشي.

واشار فالتر شتاينماير إلى أنه "لقرون، كان اليهود في ألمانيا يُعتبرون أجانب، مثل الآخرين، تعرضوا للإذلال والاستبعاد والحرمان والاضطهاد والقتل بشكل متكرر، حتى قبل أن يقضي الاشتراكيون الوطنيون وجلاديهم بشكل كامل تقريبًا على الحياة اليهودية في ألمانيا وأوروبا" وتابع فالتر شتاينماير"تشهد آثار وشواهد قبور شباير، وورمز وماينز على الجذور العميقة لليهود في بلادنا، وازدهار ثقافتهم، وتأكيدهم وتحررهم، فضلاً عن أوقات التعايش السلمي مع الأغلبية المسيحية".