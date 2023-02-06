بعد ستة أشهر من تعرضه للطعن: سلمان رشدي يصدر رواية جديدة"فيكتوري سيتي"

يروي سلمان رشدي"قصة ملحمية لامرأة" في القرن الرابع عشر، وتعاني النفي والتهديد في عالم ذكوري، والتي ستنشئ مدينة "بيسناغا"، مدينة النصر بالمعنى الحرفي

أصدر الكاتب الهندي الأمريكي البريطاني سلمان رشدي رواية جديدة بعنوان "مدينة النصر"، بعد ستة أشهر من تعرضه للطعن في الولايات المتحدة، ويروي الكتاب "قصة ملحمية لامرأة" في القرن الرابع عشر، وتعاني النفي والتهديد في عالم ذكوري، والتي ستنشئ مدينة "بيسناغا"، مدينة النصر بالمعنى الحرفي، وفقًا للناشر، الرواي ، التي اكتملت قبل الاعتداء عليه، هي واحدة من أكثر الكتب المنتظرة لهذا العام.

وأوضح مدير أعمال سلمان رشدي أندرو وايلي في تصريح نشرته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية أن الكاتب لن يلجأ إلى أي جهد ترويجي لروايته الخامسة عشرة التي تصدر غدا الثلاثاء في الولايات المتحدة والخميس الوشيك في بريطانيا، مع أن "ثمة تقدماً في تماثله للشفاء" منذ الهجوم الذي تعرّض له في 12 آب/أغسطس 2022 وكاد يكلفه حياته.

ومن المقرر أن تواكب أنشطة عدة صدور "مدينة النصر"، ومنها مؤتمر يُنقل عبر الإنترنت يشارك فيه الكاتبان البريطانيان نيل غايمان ومارغريت أتوود، ويشدد رشدي مجدداً في "مدينة النصر" على "قوة الكلمات"، هو الذي تحوّل رمزاً لحرية التعبير، إذ يعيش تحت تهديد فتوى صدرت عام 1988 بهدر دمه بسبب كتابه "آيات شيطانية".

وأوضحت دار "بنغوين راندوم هاوس" الناشرة للكتاب في ملخصها عنه أن مهمة بطلة الرواية والشاعرة بامبا كامبانا التي ستعيش نحو 250 عاماً تتمثل في "توفير موقع للمرأة مساوٍ (للرجل) في عالم ذكوريّ" ، مشيرة إلى أنها ستشهد على "تكبّر من هم في السلطة "، وعلى صعود بيسناغا ثم تدميرها، إلا أن الإرث الذي ستتركه كامبانا للعالم هو قصتها الملحمية التي تدفنها كرسالة للأجيال المقبلة. وتنتهي الرواية بالجملة الآتية: "الكلمات هي المنتصر الوحيد"

وأعلن ويلي في تشرين الأول/اكتوبر أن الكاتب الذي حصل على الجنسية الأميركية ويعيش في نيويورك منذ 20 عاماً، فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه، وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان.

وابتعد المؤلف مذّاك عن وسائل الإعلام لكنه عاود نشر التغريدات عبر حسابه على شبكة تويتر الاجتماعية منذ كانون الأول/ديسمبر الفائت، وهي في الغالب مراجعات صحافية وقراءات نقدية لروايته الجديدة.

وأدى الهجوم الذي كاد أن يكلفه حياته إلى فقد رشدي بصره في إحدى عينيه، وقد صدمت محاولة الاغتيال العالم الغرب، ولكن أشاد بها كثير من المتطرفين الإسلاميين، خاصة في إيران وباكستان.

ولد رشدي في بومباي بالهند عام 1947، ونشر روايته الأولى "جريموس" في عام 1975 وارتقى إلى النجومية العالمية بعد ست سنوات مع فيلم "أطفال منتصف الليل" الذي فاز بجائزة بوكر في المملكة المتحدة، ثم بدأ يشتهر مع صدور روايته الثانية "أطفال منتصف الليل" التي فاز عنها بجائزة بوكر عام 1981 في بريطانيا. وتلتها "العار" التي حازت جائزة أفضل كتاب أجنبي في فرنسا عام 1985، و"تنهيدة المغربيّ الأخيرة" و"الأرض تحت قدميها" و"شاليمار المهرّج" و"ساحرة فلورنسا" وغيرها.