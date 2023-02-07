الإعلان عن الفائزين بجائزة وولف الإسرائيلية لعام 2023 للعلوم والفنون

جائزة وولف الإسرائيلية - التي تعتبر الأرقى بهذا المجال بعد جائزة نوبل - مُنحت لثمانية أشخاص من 5 دول: الولايات المتحدة وكندا والبرازيل واليابان وبريطانيا

تم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة وولف 2023 للعلوم والفنون في مقر الرئاسة الإسرائيلي يوم الثلاثاء، والفائزون هم من خمس دول مختلفة.

جائزة وولف الإسرائيلية - التي تعتبر أرقى جائزة في هذا المجال بعد جائزة نوبل - مُنحت لثمانية أشخاص من خمس دول: الولايات المتحدة وكندا والبرازيل واليابان والمملكة المتحدة. سيحضر الفائزون حفل توزيع الجوائز في حزيران/ يونيو 2023 في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست).

فاز البروفيسور دانيال دراكر من جامعة تورنتو الكندية بجائزة وولف في الطب لعمله في شرح الآليات والإمكانات العلاجية لهرمونات الغدد الصماء المعوية - الخلايا المنتجة للهرمونات التي يتم رشها في جميع أنحاء أنسجة الأمعاء. مُنحت جائزة الرياضيات للأستاذة الأمريكية إنجريد دوبيتشيس عن عملها في النظريات المتعلقة بالتحليل التوافقي المستمر والقابل للتطبيق - وهو فرع من فروع الرياضيات معني بتمثيل الوظائف أو الإشارات كتراكب للموجات الأساسية.

بالإضافة إلى ذلك، مُنحت جائزة الكيمياء بشكل مشترك للأساتذة Chuan He و Jeffery W. Kelly و Hiroaki Suga، وذهبت جائزة الزراعة للبروفيسور Martinus Th. "راين" فان جينوتشتن حصل على الجائزة لعمله الرائد في فهم تدفق المياه والتنبؤ بنقل الملوثات في التربة.

أخيرًا، مُنحت جائزة الفن لكل من فوجيكو ناكايا وريتشارد لونج "لإعادة تعريف إمكانيات صناعة الفن وتحويل معايير الفن المرئي". ناكايا، من اليابان، مُنحت جائزة "لريادتها الطويلة في العمل الذي يمزج بين مجالات الفن والطبيعة والعلوم والتكنولوجيا" ولونج "لكونه رائدًا في الفن المفاهيمي الذي يركز على التفاعل الشخصي مع العالم الطبيعي".

Flash90 الحاصلون على جائزة مؤسسة وولف 2014 في البرلمان الإسرائيلي.

تأسست مؤسسة وولف، التي تقدم الجوائز، في عام 1975 من قبل الراحل الدكتور ريكاردو وولف، المخترع والدبلوماسي ومقدم الهبات، جنبًا إلى جنب مع زوجته، التي تبرعت برأس مالها الخاص لإنشاء المؤسسة. تُمنح الجائزة للعلماء والفنانين عن إنجازاتهم "في النهوض بالعلم والفن للإنسانية والصداقة بين الشعوب، بغض النظر عن العرق أو الدين أو الجنس أو الموقع الجغرافي أو الرأي السياسي".