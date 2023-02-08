حاول الفنان الايطالي أن يدعم المرأة الايرانية والاحتجاجات من خلال لوحاته الفنية

شوهت صباح اليوم جدارية فنية للفنان الايطالي الكساندرو بالومبو تظهر بها شخصية مارجوري سيمبسون الكرتونية والمرشد الأعلى الايراني علي خامنئي تحت عنوان "الحذف النهائي-مارجي وخامنئي" والتي وضعت منذ يوم السبت أمام القنصلية الايرانية في مدينة ميلانو الايطالية.

في العمل الفني الأخير للفنان الايطالي عادت مارجوري سيمبسون للظهور أمام القنصلية الايرانية مع رأس خامنئي بيدها، وهو عمل فني رمزي أكمل به الفنان الثلاثية الفنية التي انتجها لادانة قمع السلطات الايرانية للاحتجاجات ودعما للمرأة الايرانية.

وقال الفنان في بيان بعد حظر الجدارية اليوم :"لقد عادت رقابة طالبان في الموعد المحدد مجددا هذا الصباح الى قلب ميلانو. إنه دليل على مدى خوف ديكتاتورية طهران من قوة الفن ضد نظام يسكت الشعب ويشوه الواقع".

وأضاف :". لن يحجب طلاءهم الأسود الطريق إلى الحرية. سنستمر في استخدام الألوان لتسليط الضوء على المقاومة الشجاعة للمرأة الإيرانية والحق في الحرية" .