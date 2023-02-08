فرقة نسائية اندونيسية تمزج في موسيقاها بين الطابع الإسلامي والفكاهة

من بين العبارات الواردة في أغنية "بوم نوكلير" التي تؤديها: "يا مبتكر القنبلة الذرية الملعون، لماذا تدعو إلى يوم القيامة؟"

تقدّم المغنية الستينية رِيين ياماين عرضاً أمام آلاف الإندونيسيين الشباب ضمن أحد مهرجانات العاصمة جاكارتا، على وقع نغمة مفرحة تتناول خطر القنابل النووية، وترافق المغنية صاحبة الصوت العذب موسيقيات من فرقة "ناسيدا ريا" النسائية يضعن الحجاب ويرتدين فساتين باللونين الأسود والفضيّ، يعزفن على آلات البونغو والكمان والمندولين ومزامير الخيزران والدفوف.

ومن بين العبارات الواردة في أغنية "بوم نوكلير" التي تؤديها: "يا مبتكر القنبلة الذرية الملعون، لماذا تدعو إلى يوم القيامة؟"، ويرقص محبو المغنية الشباب على نغمات هذه الأغنية، مطلقين صيحات تشجيعية لها هاتفين "أمّي!".

وكانت المجموعة التي أُنشئت قبل 47 عاماً تتولى تلاوة القرآن، فيما أصبحت حالياً تضم عشرات الموسيقيات اللواتي يمزجن التراث الموسيقي العربي وموسيقى دانغدوت الإندونيسية الشعبية التي لطالما اعتُبرت مبتذلة وغير عصرية.

وجذبت أغنياتهنّ الشعبية التي تمزج بين الإسلام والفكاهة في موضوعات جدية كالعدالة أو حقوق الإنسان، جيلاً شاباً يبحث عن الابتهاج.

وعززت الفرقة المعروفة بأغنياتها المسلية شعبيتها مستفيدة من التجدد الحاصل في المشهد الموسيقي في إندونيسيا.

وتحفل أغنيات الفرقة بالاستعارات والتشابيه، وتقارن مثلاً الأشخاص الذين يبرعون في الإغواء بـ"الخفافيش الوضيعة"، وتشير إلى أنّ "القرود تحب حمل الأسلحة، فيما يرغب البشر بإظهار أثدائهم".