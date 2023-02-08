سلطة الآثار الإسرائيلية: "العثور على خرزة ذهبية نادرة تعود إلى 1600 عام في مدينة القدس"

بحسب الدكتور أمير غولان ، خبير المجوهرات القديم في سلطة الآثار الإسرائيلية، فإن هذا الاكتشاف نادر للغاية

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف خرزة ذهبية نادرة من أواخر العصر الروماني خلال أعمال التنقيب في حفرياتها بالقدس.

وقالت سلطة الآثار في بيان لها، "تم صنع الخرزة، التي تم العثور عليها سالمة، بواسطة صناعة يدوية دقيقة ومعقدة، وهي مصنوعة من الذهب الخالص ويعود تاريخها إلى ما لا يقل عن 1600 عام"

وعثرت المتطوعة هاليل فيدمان، البالغة من العمر 18 عامًا على خرزة في التراب تمت إزالتها من هيكل روماني فخم تم اكتشافه في أعمال التنقيب في طريق شمال شرق البلدة القديمة في القدس.

وقالت هاليل فيدمان،: "سكبت الدلو على المنخل وبدأت في غسل المواد التي تم إحضارها من الحفريات في ما يسمى مدينة داود ببلدة سلوان في القدس"، وأضافت "بعد ذلك رأيت شيئًا لامعًا في زاوية المنخل، مختلفًا، لا أراه عادةً. اقتربت على الفور من عالم الآثار وأكد أنني عثرت على خرزة ذهبية. كان الجميع هنا متحمسين للغاية ،".

وبحسب الدكتور أمير غولان ، خبير المجوهرات القديم في سلطة الآثار الإسرائيلية، فإن هذا الاكتشاف نادر للغاية، وقال: "طوال سنوات عملي في علم الآثار ، وجدت الذهب ربما مرة أو مرتين ، لذا فإن العثور على مجوهرات ذهبية أمر مميز للغاية".

وأضاف الخبير أن "الخرزة ربما تكون جزءًا صغيرًا فقط من عقد أو سوار"، تم اكتشاف حبات مماثلة، على الرغم من أنها مصنوعة من الفضة ، في كهوف الدفن منذ 2500 عام بالقرب من الموقع. حتى يومنا هذا ، تم العثور على بضع عشرات من الخرزات الذهبية.