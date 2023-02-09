English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • ثقافة
  • فنان مهاجر يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا

فنان مهاجر يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا

AFP

دقيقة 1
فنان مهاجر يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا
Mohamed Vall OULD AHMED, Mohamed Cherif / AFPTV / AFPفنان مهاجر يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا

"الفكرة أن نرسم على جدران المنازل كلمات يختارها الناس ويشرحون لنا ما وراء كلماتهم. الهدف هو أن تسمع كلماتهم."

الفنان سيب توسان، رسام جداريات، يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا.

"فكرة المشروع هي الذهاب إلى الأماكن التي يتم فيها تهميش الناس، ولا يستمع لكلماتهم. لهذا السبب نحن هنا في حي فقير. والفكرة أن نرسم على جدران المنازل كلمات يختارها الناس ويشرحون لنا ما وراء كلماتهم. الهدف هو أن تسمع كلماتهم."

Video poster

تلقت هذه المقالة 0 تعليق