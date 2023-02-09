فنان مهاجر يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا

"الفكرة أن نرسم على جدران المنازل كلمات يختارها الناس ويشرحون لنا ما وراء كلماتهم. الهدف هو أن تسمع كلماتهم."

الفنان سيب توسان، رسام جداريات، يضفي لمسة ملونة على جدران الأحياء الفقيرة في موريتانيا.

"فكرة المشروع هي الذهاب إلى الأماكن التي يتم فيها تهميش الناس، ولا يستمع لكلماتهم. لهذا السبب نحن هنا في حي فقير. والفكرة أن نرسم على جدران المنازل كلمات يختارها الناس ويشرحون لنا ما وراء كلماتهم. الهدف هو أن تسمع كلماتهم."