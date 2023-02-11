اليابان : غواصون يلتقطون مقطع فيديو نادرا لحبار عملاق يبلغ طوله 2.5 متر

ومن المعروف أن الحبار العملاق يعيش في المياه في كل مكان حول الأرخبيل، وقد يجنح إلى الشاطئ في بعض الأوقات، لكن رؤيته حيا في بيئته الطبيعية أمر نادر نسبيا.

التقط غواصون يابانيون مقطع فيديو يظهر حبارا عملاقا يبلغ طوله 2,5 متر، يسبح قبالة الساحل الغربي للبلاد.

ومن المعروف أن الحبار العملاق يعيش في المياه في كل مكان حول الأرخبيل، وقد يجنح إلى الشاطئ في بعض الأوقات، لكن رؤيته حيا في بيئته الطبيعية أمر نادر نسبيا.

والجدير بالذكر أنه في شهر نيسان/أبريل الماضي عُثر غربي اليابان على حبّار عملاق يزيد طوله على الثلاثة أمتار حياً بعد أن جرفته الأمواج وألقت به على رمال شاطئ أوجو بمدينة فوكوي.