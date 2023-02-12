مئات الفوانيس المضيئة تزين سماء تايوان في مهرجان "سكاي لانترن"

عيد الفوانيس هو أحد أهم الأعياد الصينية، والذى يرجع تاريخه إلى ما قبل أكثر من ألفى سنة، حيث تم يوم الخامس عشر من الشهر القمرى الأول

شهدت مدينة تايببه الجديدة المحاذية للعاصمة التايوانية تجمع المئات من الناس للمشاركة في مهرجان الفوانيس السنوي، الذي يقام احتفالاً بنهاية العام الصيني، كما يسبق الاحتفالات بعيد العشاق.

وعيد الفوانيس هو أحد أهم الأعياد الصينية، والذى يرجع تاريخه إلى ما قبل أكثر من ألفى سنة، حيث تم يوم الخامس عشر من الشهر القمرى الأول ليكون عيد الفوانيس في عهد أسرة هان الملكية.

ويمارس المشاركون في الاحتفال عادات مختلفة وأنشطة احتفالية متنوعة، والتى تضم المشى على السيقان الخشبية، وتجديف القوارب البرية.

كما يشمل عيد الفوانيس عددا من الأنشطة الشعبية، مثل «القضاء على جميع الأمراض» ويكون المشاركون في الأساس من الرجال، حيث يمشون معا، أو يعبرون الجسر، أو يمشون بجوار الحائط، أو يذهبون إلى الضواحى، ويخرجون الأمراض ويقضون على الكوارث عن طريق المشى.