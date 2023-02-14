مربو النحل الإسرائيليون يطمحون لتصميم خلايا فريدة تمكن للهواة جمع الرحيق

وكان رونين قد فقد يده اليسرى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، لكن على الرغم من هذا العائق، يمكنه بسهولة رعاية نحلّه.

يطمح مربو النحل الإسرائيليون، في تغيير مسار مصير النحل من خلال تصميم خلايا فريدة وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الناس - وبالتالي إعادة الحشرات الملقحة إلى الحياة.

رونين هو مربي نحل هاو، كان قد اشترى قبل شهرين، خليتين من مؤسسة Ivry-B لحديقته، وقال لـ i24NEWS: : "أنا لست متخصصًا على الإطلاق، لكن عندما اكتشفت بالصدفة وجود خلايا النحل هذه، جعلني ذلك أرغب في معرفة المزيد عن النحل". وأضاف: "إنه علم رائع، وهو مساهمة للإنسانية".

وكان رونين قد فقد يده اليسرى بعد تعرضه لحادث دراجة نارية، لكن على الرغم من هذا العائق، يمكنه بسهولة رعاية نحلّه.

وتابع رونين لـ i24NEWS: "هذه الخلية رائعة حقًا لأنني يمكنني الاعتناء بها بيد واحدة، مع العلم أنه للحصول على خلية عادية بشكلها المربع ، تحتاج إلى كلتا يديك ، سواء لفتحها أو استعادة الأقسام الداخلية، وبرغم أنه لم يتم تصميم هذه الخلية للأشخاص المعاقين مثلي، ولكن من السهل جدًا استخدام يد واحدة كافية ".

وأضاف رونين: "أحيانًا أجلس وأراقب نحلي لساعات". "أشاهدهم يعملون ، إنه لأمر رائع أن أراهم يعودون إلى الخلية مع حبوب اللقاح تتشبث بأرجلهم."

من ورشة عمل في "كيبوتس ريفاديم" في جنوب إسرائيل ، قام يوفال وعيران إيفري ببناء مجموعات خلية أسطوانية الشكل للناس لرعاية نحل العسل في منازلهم، وتحويل الهواة المحتملين إلى هواة جامعي الرحيق.

وفي هذا السياق، قال عيران إيفري، مؤسس Ivry-B: "إنها الخلية الوحيدة في العالم التي يمكنك فتحها بهذه الطريقة ومراقبة النحل، لا داعي لأي شيء آخر".

يلعب النحل دورًا أساسيًا على المستوى البيئي: فهو يقوم بتلقيح الأزهار ، مما يسمح بتكاثر النباتات وتكوين الفاكهة والبذور. لكن متوسط العمر المتوقع للنحل - وهو أمر حاسم لتوازن التنوع البيولوجي - انخفض إلى النصف في نصف القرن الماضي. ومن المرجح أن يزداد معدل اختفائهم كل عام، على وجه الخصوص، بسبب تغير المناخ واستخدام المبيدات.

وأضاف عيران إيفري، "70 في المائة من إنتاجنا الغذائي يعتمد على التلقيح. وأوضح "بدونها ، لا طعام"، ويمكن للعملاء تجميع خلايا Ivry-B الخاصة بهم دون أي أدوات ومشاهدة نحلهم يقوم بعملهم المهم دائمًا.