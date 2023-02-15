أعمال ترميم معلم معمودية فلورنسا ستتيح للزوار الاطلاع على فسيفسائه المذهلة

بعد 6 سنوات من أعمال الترميم، سيتمكن السياح من تسلق سقالة ثُبّتت على شكل حبة فطر، وصُّممت خصيصاً لهذه المناسبة

ستسمح أعمال ترميم لمعمودية فلورنسا، لزائريه الاطلاع على العمل الفسيفسائي المذهل الذي يزيّن سقفه، اعتباراً من أواخر فبراير/ شباط الحالي.

وبعد 6 سنوات من أعمال الترميم، سيتمكن السياح من تسلق سقالة ثُبّتت على شكل حبة فطر، وصُّممت خصيصاً لهذه المناسبة، حتى يطّلعوا من قرب على الفسيفساء التي تظهر مشاهد من الكتاب المقدس، وتمتد على مساحة ألف متر مربع، وتتميز بألوان كثيرة ولمسة ذهبية.

وتشكل الفسيفساء التي تتألف من نحو عشرة ملايين قطعة صغيرة من الرخام والزجاج والسيراميك، عملاً لثلاثة أجيال من الفنانين، بينهم تشيمابو الذي يعتبر معلّم الرسام جيوتو.

ويعود آخر ترميم خضع له هذا المعلم الذي تلقى معلّم الأدب الإيطالي دانتي أليغييري (1265-1321) سر المعمودية فيه عام 1266، إلى أكثر من قرن، وتحديداً بين عامي 1898 و1907.